Exxon abandona su gran proyecto en Rusia por las sanciones contra el país

La petrolera Exxon Mobil ha decidido abandonar definitivamente su gran proyecto en Rusia a causa de las sanciones internacionales contra Moscú, informaron hoy varios medios estadounidenses.

La iniciativa pasaba por una cooperación con la estatal Rosneft, la mayor petrolera rusa, y era una de las grandes apuestas del anterior director ejecutivo de la compañía, el ahora secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson.

Exxon confirmó que pone fin a sus proyectos conjuntos con Rosneft en una notificación a los reguladores a última hora del miércoles, en la que calculaba que ello le supondrá una pérdida de 200 millones de dólares después de impuestos, según los diarios The Wall Street Journal y The New York Times.

La empresa asegura que tomó la decisión el pasado año, después de que el Gobierno estadounidense impusiese nuevas sanciones a Rusia por sus supuestas interferencias en las elecciones presidenciales de 2016.

Las sanciones se suman a otras anteriores impuestas por la crisis en Ucrania, que también llevó a la Unión Europea a aprobar medidas contra Moscú.

Exxon y Rosneft habían pactado entre 2013 y 2014 cooperar para explotar yacimientos de petróleo y gas en Rusia, especialmente en el océano Artico.

Por ahora, el abandono de este proyecto pone fin a las expectativas de Exxon de aprovechar esa zona, una de las grandes áreas pendientes de exploración y que, según los expertos, presenta un enorme potencial.

La petrolera, la mayor de Estados Unidos, fue sancionada el pasado año con una multa de dos millones de dólares por el Departamento del Tesoro, que la acusaba de haber ignorado las sanciones a Rusia cuando Tillerson estaba a su frente.

Exxon siempre lo ha negado y ha recurrido el castigo ante los tribunales.