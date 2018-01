El Gobierno Vasco lamenta la decisión drástica del TC sobre la ley del fracking

El Gobierno Vasco ha lamentado hoy que el Tribunal Constitucional (TC) haya optado por la decisión "más drástica" y haya anulado varios artículos de la ley vasca del "fracking".

El TC ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno central contra esta ley que fue aprobada por el Parlamento de Vitoria en 2015 a partir de una iniciativa legislatura popular y ha declarado inconstitucionales varios de sus artículos.

Este tribunal ya había anulado anteriormente leyes de Cantabria, La Rioja, Cataluña y Navarra en las que se prohibía el uso del "fracking", una técnica de extracción de gas no convencional.

A través de un comunicado, el Ejecutivo vasco ha recordado que esta ley no partió del Gobierno autonómico, por lo que las valoraciones del auto judicial corresponden a los grupos parlamentarios.

No obstante, ha recordado que cuando el Gobierno central recurrió varios de los artículos el Ejecutivo vasco defendió el pleno encaje constitucional de la norma, en primer lugar en las negociaciones bilaterales y en segundo lugar, cuando no hubo acuerdo, en las alegaciones presentadas ante el TC.

En cualquier caso, el Gobierno Vasco, ha señalado que no comparte la sentencia pero la acata y ha lamentado que el TC haya dado la razón al Ejecutivo español.

"No estamos de acuerdo con la interpretación tal y como expusimos ante el TC. De hecho, no ha sido una decisión unánime, ha habido voto particular al que se han adherido varios magistrados", ha indicado.