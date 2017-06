El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, defiende que la fusión con BMN no supone una pérdida de las ayudas estatales

En la presentación de la fusión de Bankia con BMN, el presidente de la entidad José Igancio Goirigolzarri ha defendido la operación asegurando que genera valor para los accionistas. El Frob, el brazo financiero del Estado, controla el 65% de la entidad y tendrá un porcentaje similar en la nueva entidad resultante. Preguntado Goirigolzarri sobre si la fusión supondrá pérdidas de las ayudas del Estado, ya que, el precio pagado (825 millones de euros) supone únicamente alrededor de la mitad de las ayudas recibidas por BMN, de 1.645 millones de euros, Goirigolzarri ha señalado que realmente lo que ha habido es un cambio de vehículo del Frob.

"No han vendido nada y si no se ha vendido nada no hay ninguna pérdida. Hay simplimente un cambio de vehículo, en este cambio de vehículo el nuevo activo de Bankia post fusión tiene una capacdidad de crear valor superior al que tenían las dos entidades por separado. El Frob se queda con el 65% de la sinergias y las dos entidades unidas tiene un posicionamiento muchísimo más potente", ha dicho. En este sentido, ha querido comentar la anécdota de lo que ha subido hoy en bolsa Bankia (repuntaba alrededor de un 3%) y que esto suponía un incremento del valor de los accionistas, entre los que destaca el Estado.

La operación ya estaba anunciada aunque faltaba por concretar el precio al que se compraría la entidad. Finalmente han sido 825 millones, una cantidad que pasa de un bolsillo del Frob a otro dado que BMN estaba también participada en un porcentaje similar por el brazo financiero del Estado.

Goirigolzarri ha afirmado que el precio acordado para fusionarse es "razonable" y "muy equitativo", al tiempo que ha rechazado que se pueda comparar esta oferta con la que se recibió con anterioridad por el banco absorbido. El directivo hacía referencia así a la única expresión de interés recibida por el FROB en relación con BMN por parte de un potencial inversor que valoraba el 100% de la entidad en unos 1.300 millones de euros o 1.061 millones en caso de que fueran necesarios ajustes por ruptura de acuerdos de seguros y gestión de activos.

Goirigolzarri ha considerado que compara ambas valoraciones "no es válido, porque la oferta no era vinculante y se dio antes de la due dilligence". "No son dos ofertas comparables", ha apostillado. El presidente ha calificado esta operación como "excelemnte" y ha asegurado que es buena para los accionistas de Bankia, pero también para los de BMN. En este sentido, ha apuntado que se integran en un proyecto de "de fuerte crecimiento" que "da liquidez a sus activos". A lo que se suma que se incorporan "a un banco que reparte dividendos".

Sentido industrial y financiero

Goirigolzarri ha defendido que la operación de fusión con BMN tiene tanto sentido industrial como financiero. En este sentido, en la presentación han señalado que esperan generar unas sinergias de 155 millones de euros, la mayoría de ellas a partir del segundo año, el 40% de la base de costes de BMN.

Además, señalan que esperan que la integración "genere valor desde el primer año" y permita incrementar el beneficio por acción un 16% en el tercer año. En 2020 también esperan un retorno de la inversión del 12%.

La operación se realizará mediante la entrega a los actuales accionistas de BMN de 205,6 millones de acciones de Bankia de nueva emisión, de forma que Bankia pasará a tener un capital total de 3.085 millones de acciones. Con la actual composición de los accionariados de las dos entidades (el FROB es el principal accionista de ambas), el reparto accionarial del banco resultante dejaría al FROB con un 66,56% del capital aproximadamente; los actuales accionistas privados de Bankia contarían con el 31,11%, y los accionistas privados de BMN, el 2,33%.

BMN aporta a Bankia unos 38.000 millones de euros en activos y una franquicia líder en la Región de Murcia, Granada e Islas Baleares. El volumen de créditos crece un 20% y el de depósitos lo hace un 28%. Tras la operación, Bankia contará con cuotas de mercado superiores al 30% en Granada y la Región de Murcia, y del 25% en Islas Baleares. Complementará de esta manera una franquicia que ya es líder en territorios de gran tamaño y dinamismo económico, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.