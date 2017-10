Guindos achaca la salida de empresas a la "irresponsabilidad" de la Generalitat

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró hoy que la "triste" salida de empresas de Cataluña no se debe al posible escenario de la independencia, sino a la " irracionalidad y radicalidad" de las políticas del Gobierno de la Generalitat.

"Ha habido una reacción muy importante por parte de muchas empresas (...) que ha puesto de manifiesto no tanto el escenario de independencia, que no va a tener lugar, sino fundamentalmente la irracionalidad y radicalidad de las políticas que ha implementado el Gobierno de la Generalitat", ha dicho De Guindos a su llegada al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE que se celebra hoy en Luxemburgo

El titular de Economía español recordó que el tema de Cataluña no está en la agenda del Eurogrupo pero señaló que si alguno de sus colegas le pregunta por la situación les transmitirá que "no va a tener lugar la independencia de Cataluña".

De Guindos afirmó además que los depositantes de los bancos catalanes pueden estar "perfectamente tranquilos" puesto que estas entidades cuentan con el paraguas del Banco Central Europeo (BCE), entidad que supervisa y proporciona liquidez de emergencia a los bancos de la eurozona.

"Pueden estar perfectamente tranquilos. Ha habido un cambio de domicilio. Son bancos que siempre van a tener el paraguas del BCE y evidentemente eso es muy importante en las circunstancias actuales", dijo de Guindos.

Esta semana el banco Sabadell y Caixabank trasladaron su sede social a Alicante y Valencia, respectivamente, para tranquilizar a sus clientes ante la incertidumbre generada por el contencioso.

El ministro señaló que las empresas han tomado la decisión de cambiar de domicilio "libremente", e insistió en que esto es una repuesta a la política del Gobierno catalán y no a la posibilidad de una independencia que, afirmó, "no contempla nadie".

De Guindos concedió, no obstante, que la situación no es buena para la economía española puesto que "genera ruido, incertidumbre e inquietud", que sobre todo hace "daño a la sociedad y la economía catalana" y, añadió en este sentido, que "el Gobierno de España no va a dejar que vaya a más".

El ministro subrayó, no obstante, que los datos del tercer trimestre de la economía española son buenos y que ésta seguirá creciendo, por encima del 3 % este año.

De Guindos remitió a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para señalar que el Ejecutivo central "aplicará las medidas necesarias para que efectivamente esta potencial declaración de independencia, en caso de producirse, no tenga ningún tipo de efecto".

Asimismo, abogó por una "vuelta a la legalidad" y llamó a que "no se tomen decisiones que hagan más daño todavía a la situación económica, política, social".

El ministro rehusó, sin embargo, "avanzar con esquemas racionales y habituales de análisis" lo que dirá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el pleno del Parlamento catalán convocado para mañana, pero subrayó que el Gobierno central "lo tiene todo analizado, preparado y responderá en consecuencia".