De Guindos cree que el PNV apoyará los presupuestos después de que haya gobierno en Catalunya

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha expresado este lunes su confianza en que el PNV apoyará los Presupuestos Generales del Estado una vez haya gobierno en Catalunya porque es algo que "interesa a todos".

En una entrevista en la SER, De Guindos ha considerado que la negociación de las cuentas ha estado hasta el momento "condicionada" por Catalunya y que una vez que haya nuevo gobierno allí el PNV estará "dispuesto" y hay "mimbres para hacer el cesto". El titular de Economía ha augurado una caída del paro "de forma intensa" en los próximos trimestres, que ha cifrado en medio millón de personas en términos de Encuesta de Población Aciva (EPA).

A juicio del ministro, el 2018 va a ser un año de "recuperación intensa" en el que además ha destacado que se está comenzando a vislumbrar una "normalización de la situación salarial". Sobre la calidad del empleo, ha defendido que no es necesario tocar la reforma laboral, ya que esta hace referencia a la "flexibilidad" en la utilización de los recursos humanos, y en este punto ha recalcado que la tasa de temporalidad era más alta en 2008 que en la actualidad.

Confía en que el puesto en el BCE será para España

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha expresado también su confianza en que España obtendrá la vicepresidencia del Banco Central Europeo que quedará vacante en enero, un puesto para el que no se ha querido postular porque, según ha defendido, no tiene que ser él "necesariamente" quien lo ocupe.

De Guindos ha recalcado que "lo importante" es que España consiga el puesto que el Eurogrupo votará en el mes de febrero y tendrá que ser ratificado por el Consejo Europeo. Según ha explicado, España ha hablado sobre la vicepresidencia del BCE hace tiempo con el gobierno alemán y va a recuperar una posición "fundamental" en un momento delicado.

El titular de Economía no ha querido pronunciarse sobre si él será candidato y, a este respecto, ha insistido en que no va a "especular" en ese sentido o sobre una posible reforma del gobierno vinculada a esa hipotética salida. A su juicio, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sabe lo que tiene que hacer y "evidentemente" si alguien del Gobierno se va, esa plaza "se tendrá que cubrir". "No tengo que ser yo necesariamente", ha recalcado De Guindos.