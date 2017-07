Internautas y Usuarios de Internet piden el "rechazo" del nuevo "canon digital"

La Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet ha registrado hoy un escrito en el Congreso de los Diputados en el que piden que se "rechace" el nuevo decreto ley que modifica la compensación por copia privada al considerar que en su elaboración no han participado todas las partes implicadas.

Por este motivo, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, considera, según ha dicho a Efe, que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha "faltado a la verdad": "No es un texto que haya sido consensuado por todas las partes; no se ha consultado a los usuarios, los consumidores y la industria tecnológica".

Así han reaccionado ambas asociaciones después de que el lunes el Consejo de Ministros aprobara el decreto ley que modificaba la compensación por copia privada y lo ajustaba a derecho comunitario, por lo que la compensación a los autores por las copias privadas de sus obras se cargará en los móviles, CD y memorias. Un texto que sustituye al anterior modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (2012).

"Somos los ciudadanos la parte más afectada, los que finalmente vamos a soportar este gravamen al comprar los equipos a pesar de haberlo solicitado por escrito en varias ocasiones tras conocer la sentencia del Supremo", matizan en el documento.

Además, añade el texto, el "principal argumento" por el que el Tribunal Supremo anuló la anterior norma de 2012 es porque "no se ha evaluado el impacto que tiene la copia privada y por tanto no se puede asignar una cantidad para compensar un daño que no ha sido evaluado previamente".

"Las asociaciones firmantes -añaden- solicitaron el 6 de marzo al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, por escrito y en virtud de la Ley de Transparencia, tener acceso a los estudios de impacto de la copia privada que ya había realizado el Ministerio de Cultura hasta 2012, petición que también nos fue denegada, a pesar de ser estudios pagados con el dinero de todos los españoles".

Por este motivo el nuevo "canon digital" demuestra una "falta de diálogo con los afectados, falta de transparencia en el proceso y precipitación en el procedimiento" y "tan solo beneficia a los intermediarios y a unos pocos creadores".

Por último, afirman que "existen soluciones alternativas más sencillas y más justas", como la sugerida desde 2006 por esta plataforma, que consiste en que el canon "vaya grabado sobre la obra original que lo genera; de esta forma, el importe del canon lo cobra la obra que lo genera y lo paga el que adquiere este derecho de copia privada".