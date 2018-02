Josep Oliu (Sabadell) ve en el bitcóin "un fenómeno especulativo"

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, considera que el auge de la moneda digital bitcóin responde a "un fenómeno especulativo" y asegura que no invierte en criptomoneda porque "con las cosas que no se entienden no se puede jugar".

En un acto en Sabadell, Oliu ha reconocido que lleva semanas intentando entender cómo funciona el bitcóin, que ve una iniciativa "intelectualmente muy notable", pero compleja y poco fiable.

Ha dicho que esta moneda es un fenómeno nuevo que seguramente se desarrollará, pero considera necesario, para ello, que haya un acuerdo multilateral entre países y que logre cierta estabilidad.

"La volatilidad hace que se desacredite como moneda de intercambio, y para que haya aceptabilidad ha de tener cierta estabilidad", ha afirmado ante unos 200 empresarios.

En cuanto a la tecnología "blockchain" o de cadena de bloques, en la que se basa el bitcóin, Josep Oliu ha indicado que "tiene problemas de coste de energía", ya que consume mucha energía eléctrica, lo que en cierta manera puede hacer que sea inviable en países como España.