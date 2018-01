Malet (AmCham) cree que el discurso de Trump en Davos ha sido de los mejores

El presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmCham Spain), Jaime Malet, elogió hoy el discurso de Donald Trump ante el Foro Económico Mundial como "uno de los mejores" desde el punto de vista técnico que ha pronunciado el presidente estadounidense.

"Extremadamente moderado, ha hablado de todo y lo ha dicho en un sentido positivo", comentó Malet a Efe tras la clausura del Foro de Davos.

Según este empresario y abogado español, "la gente no se lo esperaba", se esperaba más bien un discurso muy destructivo y no ha sido así.

"Ha vendido EE.UU. como un lugar buenísimo para hacer negocios, lo cual es cierto; y ha vendido sus máximos logros, que son económicos, como la reforma fiscal, que las empresas apoyan", explicó Malet.

En particular, la repatriación de beneficios de los activos monetarios que tienen las empresas estadounidenses fuera de EE.UU. "va a traer muchísimos recursos al Fisco y muchísima inversión al país", según el presidente de AmCham Spain.

"No ha hablado de empezar guerras arancelarias, sino de poner límites a la globalización, y ha hablado de un comercio justo y equilibrado frente a quienes hacen 'dumping', lo cual es muy importante para el mayor mercado del mundo y para el país que tiene el mayor déficit comercial".

Otros atractivos incuestionables de los últimos años que Trump se ha anotado en su haber son la independencia energética y los 2,4 millones de empleos creados.

"Había mucha expectación, muchos se esperaban que hiciera un discurso muy criticable", pero no ha sido así, insistió Malet, y Trump ha llegado a decir que está dispuesto a pensar otra vez en tratados multilaterales.

En definitiva, un discurso, el de Davos, "muy patriótico americano" con el cual Trump "ha hecho marketing de EE.UU." como le corresponde a un presidente.

Malet también calificó de "muy bueno" el discurso del rey de España ante el Foro el miércoles pasado, y defendió la necesidad de que España esté siempre representada en estas reuniones al máximo nivel político.

"Un sitio donde hay 47 jefes de estado y 2.000 líderes empresariales del mundo, si la gente viene, es por algo. El hecho de no estar es muy negativo para España", aseveró.

"Cada año debería haber una delegación (española) al más alto nivel y, si no puede ser su majestad el rey, pues a nivel presidencial, porque el hueco que se crea no estando aquí para una potencia mediana como España es enorme".

Malet insistió en que "no estar (en el Foro de Davos) no es una opción" para España.

Además, "el rey tiene una imagen estupenda, desde el punto de vista de que es un hombre joven, muy preparado, educado en universidades americanas, que habla perfectamente el inglés, y es una herramienta estupenda para fomentar España como concepto y las relaciones económicas y de inversión españolas".

En opinión de Malet, "todo lo que sea potenciar la presencia del rey en foros internacionales es muy bueno para el país".

"Hizo un discurso muy bueno, no escondió ningún tema y mucha gente con la que he estado estos días, incluyendo periodistas internacionales muy importantes, me ha dado un 'feedback' extraordinario", aseguró Malet.