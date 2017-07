Maroto: "A la primera de cambio Pedro Sánchez vuelve a ser el del no es no"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado hoy la oposición del PSOE al techo de gasto y ha lamentado que el líder del partido, Pedro Sánchez, "a la primera de cambio, cuando se le pasa la prueba del algodón, se descubre que vuelve a ser el del no es no".

Maroto, que ha participado hoy en la presentación de la Ruta Social del PP de Sevilla, ha asegurado que esa posición perjudica a los españoles y le ha exigido un cambio de postura.

Ha cuestionado "qué parte de lo positivo del techo de gasto no entiende el PSOE", ya que ha defendido que un límite superior supone "más sanidad, más educación, más servicios sociales y más recursos para violencia de género".

"Cuando podíamos gastar menos se abstuvieron y hoy que podemos gastar más dicen 'no' a la primera", ha indicado Maroto, quien se ha preguntado qué dirá la presidenta andaluza, Susana Díaz, "cuando escucha a Pedro Sánchez decir 'no es no' otra vez".

En ese sentido, Maroto ha subrayado que Díaz tiene que "tragar" con que Sánchez diga "no es no para que haya más recursos para los andaluces", algo que ha tachado de "política antisocial".

Ha asegurado que la oferta de diálogo del Gobierno es "sincera" y ha defendido que se trata de "ordenar" cómo se gasta "el dinero de todos", por lo que les cuesta entender la posición "de algunos".