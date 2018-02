Nadal pide al sector energético que deje de recurrir todo y defiende la reforma

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha pedido hoy al sector energético que deje de recurrir toda la normativa que elabora el Gobierno porque genera "inseguridad jurídica", y ha justificado los ajustes que quiere hacer en el sistema eléctrico y el gasista ya que no son tan "dramáticos".

En su intervención en el Simposio Empresarial Internacional organizado por la fundación Funseam en Barcelona, Nadal ha asegurado que "no es normal la situación actual, en que absolutamente todo se recurre con la idea de a ver qué cae", ha añadido en alusión a la actitud del sector energético.

En presencia de numerosos directivos del sector, como el presidente de Enerclub y Endesa, Borja Prado, o bien del presidente de Enagás, Antonio Llardén, Nadal ha hecho un llamamiento al sector a "no judicializar" el sistema, y ha añadido que, si no hubiera esta "conflictividad continua", el Ejecutivo no habría tenido "ninguna reacción".

En respuesta a las quejas del sector por la pretensión del Gobierno de recortar la retribución a la distribución eléctrica, ha asegurado que "no se le puede dejar a un monopolista fijar los precios".

Asimismo, Nadal ha dicho que no conoce "ninguna actividad" en la que se retribuya el precio al que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos por una actividad "sin riesgo", es decir, una rentabilidad "limpia de polvo y paja", ha sentenciado.