Nadal pide al sector energético que deje de recurrir todo y justifica el ajuste

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha pedido hoy al sector energético que deje de recurrir toda la normativa que elabora el Gobierno, porque ello genera "inseguridad jurídica", y ha justificado los ajustes que quiere hacer en el sistema eléctrico y en el gasista, que entiende que no son tan "dramáticos", en defensa del consumidor.

En su intervención en el Simposio Empresarial Internacional organizado por la fundación Funseam en Barcelona, Nadal ha asegurado que "no es normal la situación actual, en que absolutamente todo se recurre con la idea de a ver qué cae", ha añadido en alusión a la actitud del sector energético, y en especial al relacionado con las redes.

En presencia de numerosos directivos del sector, como el presidente de Enerclub y Endesa, Borja Prado, o bien del presidente de Enagás, Antonio Llardén, Nadal ha hecho un llamamiento al sector a "no judicializar" el sistema, y ha añadido que, si no hubiera esta "conflictividad continua", el Ejecutivo no habría tenido "ninguna reacción".

En respuesta a las quejas del sector por la pretensión del Gobierno de recortar la retribución a la distribución eléctrica, ha asegurado que "no se le puede dejar a un monopolista fijar los precios".

Asimismo, Nadal ha dicho que no conoce "ninguna actividad" en la que se retribuya el precio al que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos por una actividad "sin riesgo", es decir, una rentabilidad "limpia de polvo y paja", ha sentenciado.

Escuchado también por el presidente de Repsol, Antoni Brufau, y por el presidente de Sedigas y directivo de Gas Natural Fenosa, Antoni Peris, el ministro ha afirmado que el Gobierno debe saber "con qué recursos puede contar" y actualmente "no sabes qué sentencias te van a caer".

Aunque Nadal ha dicho que en la mayoría de casos las sentencias son favorables al Gobierno, en el último año ha habido algunas contrarias sobre "elementos puntuales del sistema" que obligarían a subir "en torno a un 2 % los peajes", y ha añadido que como el equilibrio en el sistema "se ha descompensado", el Gobierno debe actuar para restaurarlo.

En esta línea, el titular de Energía ha asegurado que mientras que "los monopolistas" se organizan para "defender las esquirlas de regulación" y proteger su retribución, "el consumidor no se organiza de la misma manera", por lo que el Gobierno debe actuar en su defensa.

"Si por un lado la conflictividad judicial, que yo creo que es excesiva en el sector, está obteniendo rendimientos, por el otro tenemos que compensar", ha asegurado el ministro, que la semana pasada precisó que los ajustes que pretende hacer en el sector supondrían un ahorro de hasta 240 millones de euros, unos 190 correspondientes al sector eléctrico y otros 50 al del gas.

"No puede ser que todos los bonos sociales, todos los reales decretos, todas las leyes, sean recurridas. No ocurre en ningún otro sector, en telecomunicaciones, en banca, (...) e incluso dentro del sector energético no ocurre con el petróleo y ocurre mucho menos en gas que en electricidad", ha asegurado Nadal.

"No se ha parado de recurrir todas y cada una de las normas del sector energético de este país (...) La inseguridad jurídica comienza siempre por poner en duda todas y cada una de las normas, incluidas las que tienen rango de ley", ha dicho el titular de Energía.

Asimismo, el ministro ha tildado la polémica desatada por los ajustes que quiere aplicar en el sistema gasista y eléctrico de "más que excesiva".

Ha añadido que se montó "una escandalera enorme" al filtrarse inicialmente unas cifras del ajuste que no se correspondían con la realidad, y ha subrayado la necesidad de estos cambios para "evitar que se ponga en peligro la actual estabilidad del sistema".

En esta línea, Nadal ha dicho también que el Gobierno debe tener capacidad de decisión sobre el mix energético del país, ya que si se cierra una central nuclear, ello afecta a las condiciones del mercado o bien a los objetivos medioambientales.

Nadal incluso ha hecho una reflexión de futuro al sector, y ha añadido que si no se hace sostenible el sistema, no solo en la vertiente económica, sino también en la social, "nos encontraremos con un problema de aceptación social del sistema energético y alguien va a tener la tentación de hacer un 'big bang' en lugar de hacer cambios graduales", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Enerclub y Endesa, Borja Prado, que ha intervenido antes que el ministro, se ha limitado a "reconocer y agradecer los esfuerzos" del Gobierno por buscar continuamente "pactos políticos para implementar un marco legislativo que permita afrontar el futuro del sector con garantías de seguridad, sostenibilidad y eficiencia".