Nuevas cadenas hoteleras confirman una caída en las reservas de Barcelona

Responsables de las cadenas hoteleras españolas de nueva generación One Shot, Casual, Marugal, Only You o Sleep'n han confirmado la caída de las reservas en Barcelona por la situación política en Cataluña, durante una mesa redonda celebrada hoy en Madrid sobre nuevas tendencias en el sector.

El director general de Only You Hoteles, del Grupo Palladium, Juan Serra, ha confirmado que el número de reservas hoteleras en la Ciudad Condal "ha caído en picado".

El responsable de este nuevo actor en la hostelería, cuyo grupo posee tres hoteles con la marca Ayre en Barcelona, ha opinado que el sector "lo va a pasar muy mal" en la ciudad condal en los próximos trimestres, aunque se ha mostrado confiado en que la situación sea "coyuntural".

Serra ha comentado que si hay "distensión política" en Cataluña "quizá puedan empezar a salvar" las cuentas del primer trimestre del año próximo.

Ha añadido que ya hay compañías hoteleras elaborando planes de contingencia.

El director comercial de One Shot Hoteles, Juanma García, la cadena que ya tiene siete hoteles abiertos en España, ha admitido que aprecia "una disminución" de las reservas en Barcelona y ha mostrado su preocupación para el sector, al ser esta ciudad "la principal plaza de entrada" de turistas al mercado español.

En este sentido, el director general de Marugal, Pablo Carrington, cuya cadena oferta hoteles singulares de 4 y 5 estrellas, ha apuntado que la crisis política en Cataluña "daña" al cliente asiático y americano, "que aplaza su viaje" a Barcelona, lo que afecta, ha dicho, a los circuitos por España.

El socio fundador de Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuan, cuya cadena dispone de 10 hoteles y 2 más en construcción, ha comentado que alguna aerolínea norteamericana ya envía correos electrónicos en donde aparece la palabra "conflicto" para definir la situación del destino Barcelona.

Sanjuan ha dudado de que esta situación "sea a corto plazo" y lo ha razonado al advertir de que en el origen de la situación existe "un sentimiento".

Las cadenas de nueva generación han debatido otros aspectos que afectan al sector y han cuestionado las categorías por estrellas, en una clara apuesta por el "mayor valor" de la reputación online.

El fundador de Sleep'n Hoteles, Gonzalo de la Mata, ha constado que existe una "tendencia clara" a la desaparición de las categorías hoteleras y ha abogado por ofrecer un producto de calidad.

De la Mata ha dicho que el número de estrellas de un hotel se basa en los metros cuadrados de habitación y de pasillo, pero no en la calidad.