El PSOE acusa a Rato de pedir recortes desde el FMI y al mismo tiempo defraudar

El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha acusado al exministro de Economía y expresidente de Bankia Rodrigo Rato de pedir recortes a España mientras dirigía el Fondo Monetario Internacional (FMI) y defraudar al mismo tiempo a Hacienda.

Rato comparece hoy en la Comisión del Congreso que investiga el origen de la crisis financiera y el rescate bancario y ha negado haber defraudado a la Agencia Tributaria al asegurar que el informe de la Oficina Antifraude es "falso".

"Yo no tenía dinero fuera de España cuando era ministro. Me fui a vivir fuera de España y después fue cuando tuve dinero", ha insistido ante la Cámara Baja al ser interrogado también por el diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón durante su intervención.

Rato ha dicho a Garzón que no ha dejado de pagar nunca a Hacienda y que, aunque le están investigando, "todavía Hacienda tiene que decir qué le debo".

"He pagado todos mis impuestos y declarado todas mis rentas voluntariamente. En enero de 2018 todavía no han sido capaces de decir cómo me van a acusar de delito fiscal", ha insistido.

El que fuera vicepresidente del Gobierno ha recibido duras críticas también del portavoz socialista, que le ha acusado de saquear Bankia y de ser un "presunto delincuente compulsivo" y un "un presunto defraudador compulsivo".

Saura ha criticado que Rato se acogiera a la amnistía fiscal para tratar de "blanquear" todo el dinero que tenía fuera de España y ha lamentado que negara la burbuja inmobiliaria, origen de la crisis económica.

"Usted está al principio de la crisis y al final...Ha venido a reirse de la representación del pueblo español. Es responsable de su gestión y por la que cobró muchísimo dinero y no debe echar balones fuera", le ha recriminado.

Por su parte, Rato ha señalado al PSOE como el responsable de haber provocado la explosión del crédito inmobiliario al relajar los requisitos bancarios sobre provisiones contracíclicas y por no hacer ninguna reforma financiera y tan sólo aprobar una ley de cajas en el verano de 2010 "con un 9,5 % de déficit público".

Asimismo, el exdirigente de Bankia ha ironizado con que el Banco de España no le propusiera fusionarse con La Caixa, sino que le obligó a una fusión fría y "me eligió las cajas".

Ha dicho que el organismo supervisor sabía el perfil de "riesgo" que tenía Bankia, ya que hacía una inspección intrusiva y estaba dentro de "todas las entidades".

"En Bankia había 15 personas fijas siempre dentro...El Banco de España llegó a detallar partida por partida la pérdida esperada de los dos próximos años", ha puntualizado tras señalar que pensaba que las cosas estaban bien hechas porque "el regulador me lo certificaba".