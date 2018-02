El PSOE da la bienvenida a Podemos a las pensiones y apoya que Rajoy vaya al pleno

El PSOE ha dado hoy la bienvenida a Unidos Podemos al debate de las pensiones al tiempo que ha dicho que apoyará la petición de comparecencia de la formación morada y de Compromís para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, acudan al pleno del Congreso.

"Llevamos mucho tiempo hablando del sistema público de pensiones y de la necesidad de recuperar el nivel adquisitivo. Hemos hecho mociones, proposiciones no de ley, hemos hecho sesiones de control enteras para hablar de los pensionistas", ha señalado la vicesecretaria general del PSOE y portavoz adjunta en el Congreso, Adriana Lastra.

La dirigente socialista ha registrado junto con el portavoz de Economía del PSOE, Manuel Escudero, la proposición de Ley que pide revalorizar las pensiones el 1,6 % en 2018 y suspender el actual índice de revalorización vinculado al 0,25 %.

Lastra ha echado en cara a Unidos Podemos que "hemos estado muy solos meses atrás y entonces el ahora proponente (de la comparecencia de Rajoy) sólo hacía una pregunta de pensiones en el pleno".

La iniciativa del PSOE es prácticamente igual que la que ha registrado hoy el PDeCAT, ya que también pide financiar la revalorización de todas estas prestaciones este año a través de impuestos y urge a que el Gobierno convoque de manera inmediata tras la aprobación de esta Ley a la Mesa del Diálogo Social para acordar medidas que garanticen la suficiencia del sistema, vía ingresos con nuevas fuentes de financiación.

"El acuerdo alcanzado se remitirá a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo", señala la iniciativa, al igual que la de la formación nacionalista catalana.

Por su parte, Escudero, ha insistido en declaraciones a los periodistas que hay que "complementar las cotizaciones con impuestos", y ha reiterado que "estaremos en la calle con los sindicatos y con los pensionistas".

"Un país que maltrata a sus jubilados es un país muy desagradecido con los que le han levantado y es un país poco humano. No es el país que queremos", ha dicho el dirigente económico tras puntualizar que las pensiones "son un derecho y los derechos hay que cumplirlos".

Sobre la intención del Ministerio de Hacienda de incluir en los Presupuestos de 2018 una deducción en el IRPF para las personas "de más edad", Escudero ha pedido no "desviar" la cuestión de la revalorización de las pensiones "a otros aspectos" y ha instado al Gobierno y a la ministra de Empleo a que se pronuncien si "no es razonable, no es lógico o no es defendible" la propuesta de subida del PSOE.