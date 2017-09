Presidente CDTI: Cataluña es la autonomía que más fondos recibe con diferencia

Cataluña representa "la principal comunidad autónoma" del país en recibir fondos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en estos últimos cinco años "con bastantes puntos de diferencia de las siguientes", al obtener el 20 % de la inversión total.

Lo ha explicado en una entrevista a EFE el director general del CDTI, Francisco Marín, quien se ha referido a la aportación de este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, comunidades como Cataluña, que de enero a septiembre de este año ha recibido 72 millones de euros para financiar 142 proyectos, con una inversión global de 97 millones de euros, lo que supone un 14 % del total.

Preguntado por la situación en Cataluña y por una hipotética declaración de independencia, ha afirmado que no ve "ningún riesgo, porque no va a pasar". "¿Cómo podría pasar algo económicamente insostenible", ha afirmado.

En asuntos de índole internacional, considera que el Brexit ha tenido un "impacto" en las empresas españolas que han conseguido financiación del CDTI, especialmente a la hora de buscar socios, ya que "no quieren colaborar" con entidades que "mañana no van a estar" en la UE; "eso es pragmatismo puro".

Sin embargo, la elección de Donald Trump como presidente de EEUU no ha tenido impacto alguno. "No he visto ningún gesto".

Marín, ingeniero de Telecomunicaciones y que dirige el CDTI desde febrero de 2015, considera "esencial" el rol de este organismo que apoya el I+D+i de las empresas con financiación, asesoramiento, "que incluso tiene más valor objetivo que el dinero", y también a través de la ayuda a la internacionalización.

Persigue "superar el bache de la crisis" que "comenzó a finales de la primera década del 2000", desde cuando el CDTI ha perdido la "mitad de sus empresas", es decir, "dejaron de hacer I+D+i el 50 por ciento" de su cartera de clientes. Desde 2014, un total de 1.520 empresas han recibido financiación de este organismo.

El CDTI, que este año cumple 40 años, ha financiado proyectos desde sus orígenes con 14.800 millones de euros, una cantidad importante, teniendo en cuenta cómo empezó con un préstamo bancario "de 50 millones de pesetas" (300.000 euros), ha explicado.

El presupuesto de este organismo en 2017 se ha incrementado en un 25 %, al pasar de 739 millones de euros en 2016 a 992 en 2017.

Ha elogiado el descenso de la morosidad, que en la actualidad se sitúa en el 7,2 por ciento.

Según ha informado, el CDTI financia los proyectos a través de préstamos a un 0 % de interés con un plazo generalmente de 10 años; y también de una forma no reembolsable, que en algunos casos puede alcanzar hasta el 33 % de la financiación.

"El principal problema de I+D+i es que en ocasiones un proyecto que igual es esencial no se desarrolla por temor al fracaso", según Marín, que ha añadido que la función del CDTI es colaborar para que ese "factor de inhibición sea menor.

Se ha referido también al papel de España como un "actor potente" en la Agencia Espacial Europa, presidida hasta 2019 por el ministro de Economía, Luis de Guindos. "Hoy España puede hacer un satélite, cosa que hace 10 años era imposible".

El presupuesto comprometido para España para la Agencia Espacial Europea, donde el CDTI representa a las empresas españolas, "no es pecata minuta", 1.400 millones de euros hasta el 2023.

Sobre el retorno de la inversión de este organismo, ha afirmado que en el Horizonte 2020 -es el Programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea para el periodo 2014-2020- se habían marcado el objetivo de que este fuera del 9,4 por ciento y, a día de hoy, "estamos en el 12,6, tres puntos por encima de lo previsto", ha elogiado.

En cuanto a la aportación a empresas de Madrid por parte del CDTI, de enero a septiembre de 2017, se ha situado en los 46 millones de euros para financiar 89 proyectos, con una inversión global de 64 millones de euros.