Rodrigo Rato habría defraudado a Hacienda durante todos los años previos a su detención

Rodrigo Rato habría defraudado a Hacienda 2,6 millones de euros durante todos los años no prescritos previos a su detención. En concreto, el que fuera vicepresidente del Gobierno durante el mandato de Aznar habría engañado al fisco desde 2011, aunque ya habría perpetrado otros delitos fiscales, ya prescritos, al menos dos años antes. Así consta en un documento de la Fiscalía Anticorrupción, fechado el pasado 2 de diciembre, según publica este martes el diario El Mundo.

En el escrito, la fiscal Elena Lorente eleva en uno los delitos fiscales no prescritos de Rato, hasta un total de seis. Según la fiscal, además de los fraudes cometidos por el expresidente de Bankia por honorarios no declarados en conferencias, no se deben omitir los pagos efectuados por Telefónica. Según El Mundo, Rato utilizaba la sociedad Kradonara para cobrar pagos en lugar de hacerlo como persona física para ahorrar el impuesto del IRPF.

Estos pagos "debieron ser declarados en el IRPF del ejercicio 2014 del señor Rato, es parecer de esta parte que también integran los hechos objeto de esta causa", recoge el escrito publicado por El Mundo. En concreto, Rato habría perpetrado seis delitos fiscales tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades.

También habría perpetrado otros delitos fiscales desde 2009, aunque la Fiscalía asume que ya han prescrito. Tampoco se hace referencia a las sociedades que poseía en paraísos fiscales durante su etapa de ministro, según El Mundo.

La fiscal sí mantiene su acusación sobre un presunto delito de insolvencia punible de Rato por fingir menos patrimonio del que realmente tenía y otro de blanqueo de capitales, recoge la publicación de Unidad Editorial.