Rosell justifica la amnistía por la falta ingresos, "vengan de donde vengan"

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha justificado hoy la amnistía fiscal llevada a cabo por el Gobierno en 2012 porque se produjo en un momento en el que España estaba "a punto de ser intervenida", no se podían subir impuestos y se necesitaban ingresos "vengan de donde vengan".

Durante la presentación del "Índice de libertad económica del mundo", el presidente de la patronal ha asegurado que el Gobierno "no se atrevía a subir ni el IVA ni el IRPF" y que en el caso del impuesto de sociedades "no era lo lógico" ni tampoco "constitucional", por lo que buscó otra "fórmula financiera".

Recuerda que en ese momento los empresarios "pusieron el grito en el cielo" algo que no habría sucedido así "si el Gobierno hubiera explicado abiertamente que no eran capaces de subir otros impuestos", porque la sociedad española "no lo iba a permitir".

Rosell ha confiado en que "no haya que hacer otra regularización de este tipo y que el dinero negro deje de serlo" y deja claro a los que critican la decisión de realizar la amnistía: "si alguien tiene una mejor idea para incrementan los ingresos que lo ponga en la mesa, sino que se calle".

Preguntado por la armonización fiscal en la UE, el presidente de la patronal ha pedido que se estabilicen máximos y mínimos en el impuesto de sociedades, sin quitar la libertad, porque en la actualidad las empresas deciden implantarse en aquellos países, como Bulgaria y Irlanda, donde son más bajos.