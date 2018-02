El Síndic insta al Gobierno a reclamar la indemnización pagada por el caso Castor

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha instado hoy al Gobierno a reclamar la indemnización que pagó a una de las empresas concesionarias de la plataforma Castor, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Consitucional (TC) el pasado 21 de diciembre.

Según ha explicado Ribó en rueda de prensa, la indemnización de 1.350.729 euros fue abonada a Escal UGS, SL, de "forma inmediata", tras la aprobación del decreto ley en 2014, y el coste tenía que ser asumido por los 7,5 millones de consumidores de gas españoles a lo largo de los próximos 30 años.

Ribó ha destacado que la sentencia del TC declara nulos "sin matices" los artículos del real decreto que preveían la indemnización, por lo que "hay que derogar todos los efectos que pueda haber producido".

"Hay que proceder al retorno de todas las cuantías pagadas", ha señalado el Síndic, "pero el Gobierno esta rehuyendo esta responsabilidad", por lo que ha explicado que se dirige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "para que dé cumplimiento a la sentencia", ha apuntado.

La suma de 1.350 millones de euros fue avanzada por distintos bancos y, con intereses, asciende a un total de 4.700 millones de euros a ser pagados en 30 años por el conjunto de los consumidores de gas en España.

El Síndic también se dirigirá a los promotores del recurso contra la indemnización, la Generalitat de Catalunya, el Parlament y el grupo socialista del Congreso de los Diputados, para que reclamen el cumplimiento de la sentencia al Gobierno.

Ribó se ha referido a la comparecencia de anteayer del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y ha dicho que "no vale" esconder información, como que el Tribunal Supremo dio el visto bueno al pago de indemnizaciones sólo "si la plataforma era operativa", requisito que no se cumplía en el momento del abono del pago y que Nadal no mencionó.

El Síndic ha explicado que también pedirá al Gobierno una auditoría "para detectar posibles negligencias y responsabilidades" en la plataforma Castor, así como averiguar si se cumplieron los requisitos para garantizar la viabilidad del proyecto y adecuación a la legislación medioambiental.

Ribó se ha remitido al informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), que "afirma inequívocamente" que los seísmos que se produjeron en la zona, frente a las costas de Castellón, "fueron causados por las inyecciones de gas" en la plataforma.

Por ello, el Síndic reclama que se haga un peritaje por los daños causados "en edificios e instalaciones de las tierras de Sènia", ya que "en su momento se negó este estudio porque se dijo que no había relación de causa y efecto" entre Castor y los seísmos.

Ribó tramitará toda la documentación a la fiscalía de Castellón, a la Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O'Reilly, e informará a la Unión Europea.