Sindicatos mantienen la convocatoria de huelga en PSA de Vigo pese a la contratación de eventuales

Los sindicatos CIG, CUT y CCOO mantienen la convocatoria de huelga en PSA Vigo para mañana, que registrarán este mediodía en la delegación territorial de la Xunta, a pesar de que la empresa contratará este mes a 50 trabajadores eventuales ante el aumento de cadencia en la línea de producción 1.

Fuentes sindicales han confirmado a Efe que la dirección avanzó ayer en la comisión de trabajo estas 50 incorporaciones que, en todo caso, no satisfacen las demandas de CIG, CUT y CCOO de creación de una treintena de puestos de montaje para aliviar las cargas de trabajo actuales, "desmesuradas" desde su punto de vista.

Un portavoz de la fábrica de PSA Vigo ha indicado a Efe que tras un periodo de pruebas se han detectado "dificultades" y se han adoptado "medidas correctoras" como la contratación de trabajadores eventuales, en concreto 145 en talleres en los últimos tres meses.

Santiago García (CCOO) ha señalado que estas contrataciones no influyen en el reparto de trabajo porque suplen a otros eventuales o a personal de baja, pero no generan nuevos puestos de montaje, con lo que no satisface sus demandas y las de los otros sindicatos que este mediodía registrarán la convocatoria de huelga para mañana.

La empresa Adecco informa, por su parte, de la apertura del periodo de selección de operarios de producción para incorporarse a la fábrica de Balaídos.

Esta ETT busca a profesionales con experiencia en puestos de producción en el ámbito industrial, preferiblemente en el sector de automoción, "con sentido de la responsabilidad y constancia; cumplimiento de las normas y orientación a la seguridad, así como motivación y actitud positiva ante el trabajo".