Suardiaz llega a acuerdo con los estibadores y su huelga no le afectará en Vigo

La naviera Suardiaz, que opera la autopista del mar de Vigo, ha llegado a un acuerdo con los trabajadores de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), con lo que la huelga de este colectivo dejará de afectarle en la terminal olívica, confirmaron a Efe fuentes sindicales.

El comité de empresa de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios (Sagep) mantuvo ayer reuniones con las cinco empresas de estibadores que operan en el puerto de Vigo y Suardiaz ha sido la primera en aceptar la propuesta de los trabajadores, que da prioridad a la subrogación de todo el personal.

En otros puertos españoles como Algeciras o Barcelona estas negociaciones al margen de la patronal han dado sus frutos y ya la jornada de huelga de ayer no afectó a su actividad de tráfico de contenedores.

La directora del puerto de Vigo, Beatriz Colunga, señaló ayer que "no tiene mucho sentido" que en algunos puertos españoles continúe la huelga y en otros no, y apuntó que lo que piden los estibadores "no es legal", porque "va contra la sentencia" europea que ordenó el fin del monopolio en el sector.