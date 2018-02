Hacienda hace un "deficiente" control de los beneficios fiscales, según el Tribunal de Cuentas

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha denunciado este martes en el Congreso que el sistema de control de la Agencia tributaria de los beneficios fiscales "hoy por hoy es deficiente y tiene que mejorarse".

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, ha echado en falta la definición y cuantificación de estas desgravaciones, ha criticado la ausencia siquiera de estimaciones. En definitiva, ha pedido "que se acomoden a lo que está establecido en la ley", según informa Europa Press.

Hacienda comprobó menos del 15% de las deducciones declaradas de los rendimientos de capital inmobiliario a pesar de ser uno de los beneficios fiscales que registra más actuaciones erróneas del contribuyente y con más imprecisiones en la documentación aportada.

En total, se contabilizaron 138.566 declaraciones que se acogieron a la reducción por rendimientos de capital inmobiliario, de las cuales, a 8 de mayo de 2017 aún quedaban a resolver 96.889 expedientes (el 70%). De los 41.677 resueltos únicamente se comprobaron el 49%, 20.479 expedientes, habiendo dejado sin comprobar más de la mitad de los resueltos.

Mientras que el 70% de las declaraciones que se acogieron a la deducción por rendimientos de capital inmobiliario se quedaron sin resolver, este porcentaje se sitúa en el 15,6% de deducciones por maternidad. En el caso de la deducción por vivienda habitual los expedientes no resueltos fueron el 62% y en los rendimientos del capital mobiliario, el 61%.

También ha cargado contra el déficit de personal encargado de realizar la revisión y comprobación de cada beneficio al que se acoge el contribuyente. Así, ha manifestado la necesidad de una "mayor dotación de unidades administrativas que realizan este cometido", aunque ha apuntado a la naturaleza de los órganos de inspección para justificar, en parte, estas deficiencias.

"Siempre tienen una especial vocación de buscar a aquellos que no declaran y no prestan tanta atención precisamente a la revisión de los que, declarando, se han acogido a un tipo de beneficio fiscal que no ha sido seguramente lo suficientemente preciso en su diseño por parte de los que tienen responsabilidad para hacerlos", ha apuntado.

Durante su comparecencia para presentar el 'Informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en relación con los beneficios fiscales, ejercicio 2015', Álvarez de Miranda ha criticado que no exista "una definición legal" de estos instrumentos "a pesar de tratarse de un concepto sometido constitucionalmente a reserva de ley".

Así, ha señalado que "con escasas excepciones", no se han elaborado documentos que acrediten el grado de cumplimiento de las estimaciones contenidas en los Presupuestos de Beneficios Fiscales, algo que, ha dicho, "imposibilita conocer las desviaciones producidas, impide evaluar la calidad de las estimaciones y dificulta la detección de posibles deficiencias".

"Asimismo, la ausencia de un seguimiento adecuado impide conocer si los Presupuestos cumplen su finalidad de informar sobre la disminución de ingresos tributarios", ha apostillado, criticando que el proceso de creación de nuevos beneficios "no siempre se encuentra precedido de estudios sobre los objetivos concretos de política económica y social que se persiguen ni se analiza si constituyen la forma más eficiente de conseguirlos".

Respecto al control de los beneficios, el Tribunal ha señalado que aproximadamente la mitad de los filtros activados para el control de los beneficios en el IRPF quedaron pendientes de resolución y no dieron a actuación alguna de la AEAT y el 30% de los resueltos se hicieron sin comprobación o por baja eficacia.

En Sociedades, alrededor de la mitad fueron resueltos (un 48% en el modelo 200 y un 58% del modelo 220), comprobándose de ellos en torno al 70% y al 63%, respectivamente.

Respecto al IVA, se utilizaron tres modelos diferentes, de los cuales quedaron pendientes de resolver el 73% de los filtros activados en el de carácter general --uno de cada tres resueltos lo fueron sin comprobación--; y de otro el 91%.