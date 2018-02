Trump anuncia un "impuesto recíproco" a países que se "aprovechan" de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó hoy que va a aplicar "un impuesto recíproco" a las importaciones de otros países que se "aprovechan" de EEUU, sin ofrecer precisiones y en una nueva muestra de proteccionismo comercial.

"Así que vamos a hacer un impuesto recíproco y van a oír de ello durante la semana y los próximos meses", dijo Trump en un encuentro con gobernadores y alcaldes de EEUU en la Casa Blanca, sin aclarar a qué tipo de arancel se refería ni los posibles países afectados.

El mandatario se limitó a agregar: "Vamos a cobrar a países fuera de nuestro país, países que se aprovechan de EEUU", y añadió que "algunos de ellos son considerados aliados, pero no son aliados en el comercio".

Trump, que ha defendido un agresiva agenda de nacionalismo económico desde que llegó a la Casa Blanca hace algo más un año, anunció el pasado mes importantes tarifas a las importaciones de lavadoras y placas solares.

"No podemos continuar dejando que la gente venga a nuestro país y nos robe y nos impongan tremendos aranceles e impuestos y nosotros no les cobramos nada. No podemos dejar que eso ocurra", indicó.

En su participación en enero pasado en el Foro Económico Mundial de Davos, el gran encuentro internacional de los defensores de la globalización y el libre comercio, Trump pareció suavizar su agenda de "EEUU primero" al matizar que eso no significaba "EEUU en solitario", y declaró que su país estaba "abierto a los negocios".

Las palabras del presidente estadounidense se producen en un momento clave en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994 entre Canadá, México y EEUU y que Trump ha calificado de manera repetida como un "desastre".

Entre los países que Trump más ha criticado en materia comercial, por considerar que se benefician de EEUU, figuran México y China.