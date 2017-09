Trump reitera su "respeto" a Yellen pero elude confirmar si seguirá en la Fed

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró hoy su "respeto" por Janet Yellen, la actual presidenta de la Reserva Federal (Fed), pero agregó que aún no ha tomado una decisión acerca de si seguirá o no al frente del banco central cuando concluya su mandato en febrero de 2018.

"Respeto mucho a la presidenta Yellen. Me gusta y la respeto pero aún no he tomado esa decisión", dijo Trump a bordo del avión presidencial de regreso de su visita a Florida para observar de primera mano los daños ocasionados por el huracán Irma.

La actual presidenta del banco central concluye su mandato en febrero de 2018 y corresponde a Trump decidir si se mantiene al frente de la Fed u opta por un sustituto.

Aunque durante la campaña electoral criticó duramente a Yellen, designada por su antecesor, Barack Obama, por considerar que actuaba de manera "política", en los últimos meses Trump ha cambiado de opinión y ha expresado "respeto" por su "buen trabajo" al frente del banco central.

"Creo que el país va bien", agregó el mandatario estadounidense al citar los positivos datos macroeconómicos de crecimiento y bajo desempleo.

El mandatario aseguró en julio que Yellen, la primera mujer al frente del banco central en más de un siglo de historial, es una de las candidatas que considera para dirigir la Fed, aunque a la vez citó a Gary Cohn, actual director del consejo de asesores económicos de la Casa Blanca, como otra de sus opciones.

Trump dijo entonces que tomaría una decisión al respecto a finales de año.

La Fed, inmersa en un programa de ajuste monetario gradual como reflejo del buen rumbo económico de EE.UU., ya ha subido este año en dos ocasiones los tipos de interés, actualmente entre el 1 % y el 1,25 %, y ha apuntado que podría encarecer de nuevo el precio del dinero una vez más antes de que acabe 2017.