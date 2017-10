La UE dice que el "repliegue comercial" de EE.UU. abre "oportunidades" para Europa

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para Empleos y Crecimiento, Jyrki Katainen, aseguró hoy que "se han abierto nuevas oportunidades" para Europa debido al "repliegue de Estados Unidos del impulso por el comercio multilateral" marcado por el Gobierno del presidente Donald Trump.

"Como consecuencia del repliegue de EEUU de cara al comercio multilateral, hay nuevas oportunidades que se han abierto para Europa", afirmó Katainen, de visita oficial en Washington, en un encuentro con periodistas tras una conferencia en el centro de estudios Atlantic Council titulada "Por qué importa el comercio multilateral".

Katainen señaló que muchos países, "que se han mostrado preocupados por el auge del proteccionismo y tendencias que socavan el multilateralismo, están contactándonos para ver una posible cooperación", sin ofrecer más detalles.

La Unión Europea (UE) ha cerrado recientemente un gran acuerdo de libre comercio con Canadá y está trabajando en otro con México.

La llegada del presidente Trump a la Casa Blanca en enero ha supuesto un radical cambio de postura de Washington, que ha pasado de ser el gran baluarte del libre comercio a mostrar sus recelos de los acuerdos comerciales internacionales, y apostar por pactos bilaterales.

No obstante, el vicepresidente europeo y ex primer ministro finés agregó que eso "no quiere decir que queramos beneficiarnos a expensas de Estados Unidos", e insistió en que "nos gustaría que EEUU volviera a su larga tradición de apoyo al libre comercio".

Katainen, que se reunió en la capital estadounidense con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, subrayó que el acuerdo de libre comercio e inversiones que la UE negocia desde 2013 con Estados Unidos (TTIP) se encuentra "en el congelador" ante la falta de voluntad política por parte de Washington.

El día después de asumir el cargo el 20 de enero, el presidente Trump retiró a EEUU del Tratado Transpacífico (TPP), acordado con otros 11 países de la región del Pacífico.

Asimismo, el Gobierno estadounidense renegocia actualmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994 con México y Canadá.

Sobre este último, Katainen afirmó que desde la UE "estamos preocupados por el resultado del TLCAN, porque hay muchas empresas europeas con intereses", a la vez que recalcó la elevada "incertidumbre" sobre la evolución de las conversaciones.

Trump ha amenazado en diversas ocasiones con retirarse del TLCAN al criticar las posiciones de las otras dos partes, especialmente México, y ha insistido en que su aplicación ha sido un desastre para las empresas y trabajadores estadounidenses.