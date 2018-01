Unidos Podemos pide poner fin a la desigualdad entre autores

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha pedido hoy al Gobierno la derogación del artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual con el objetivo de "establecer una relación más igualitaria entre los creadores, autores, y las grandes discográficas".

Así lo ha expresado la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, quien ha presentado, junto al portavoz de Cultura de la formación morada, Eduardo Maura, la Proposición de Ley para la derogación del artículo 71 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

"Una cantidad enorme de músicos lleva décadas cediendo todos los derechos de explotación de su obra a perpetuidad y en condiciones manifiestamente desiguales con respecto a otros autores, con el enorme perjuicio que ello conlleva para ellos y para sus herederos. Muy pocos han dispuesto de los recursos y el tiempo necesarios para recuperar sus derechos en los tribunales", dice el texto.

Según Montero, se trata de una medida que viene a "proporcionar igualdad en el sector de la cultura" y, en concreto, a "establecer una relación más igualitaria entre los creadores, los autores, las autoras musicales y las grandes corporaciones".

"Las grandes discográficas -ha añadido- ahora se ven mucho más aventajadas por la ley que lo que se ven los autores, que al final son los creadores y son los que nosotros creemos que debemos cuidar. Debemos hacer leyes para que puedan trabajar en condiciones de menos desigualdad y de más garantías para que lo que hacen se pueda hacer con dignidad y en condiciones menos precarias".

Por su parte, Maura ha dicho que el artículo 71 es "muy relevante, para mal" para la música española; y lo ha calificado de "cuerpo extraño" que lleva en nuestra legislación más de 30 años.

"La cesión de los derechos de comunicación pública, junto con el contrato de edición musical, podría tener sentido cuando uno, hace muchos siglos, adquiría con las partituras, bien las comprara, bien las alquilara, el derecho a tocarlas en directo", según Maura.

Sin embargo, ha afirmado, a partir del "no reciente" fenómeno de la música grabada, el derecho de comunicación pública se ha ampliado a otras modalidades de explotación "totalmente diferentes que no tienen nada que ver ni con la edición musical ni con la edición de partituras".

Para Maura, los editores musicales "no trabajan directamente con la obra "ni para la obra, no la promueven, no buscan conciertos", y sin embargo, "se llevan grandes cantidades, el 50% de estos derechos de comunicación pública". Un "privilegio para la industria", según ha denunciado.

"Igualaríamos derecho y empezaríamos a poner los cimientos de una legislación española a la altura de su cultura (...) La regulación que debemos defender debe ser igualitaria", ha concluido.