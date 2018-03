Uruguay dice que el acuerdo Mercosur-UE hará que más países apunten a su bloque

Con la concreción de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) más países se interesan por pactar con el bloque latinoamericano, dijo hoy el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.

"(El acuerdo Mercosur-UE) implica que otros mercados pongan sus ojos en el Mercosur, como sucede con Corea del Sur, Japón, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), el Reino Unido y Japón", aseguró Novoa a medios locales.

En este sentido, el titular de la Cancillería uruguaya consideró que la "agenda externa" del bloque latinoamericano -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- es "muy fluida".

Respecto a las negociaciones para concretar el acuerdo con el bloque europeo, que comenzaron en 1999, Novoa sostuvo que hay un "buen ambiente" para "acordar en los próximos días".

Representantes del Mercosur y de la Unión Europea comenzaron hace una semana en Asunción una nueva ronda de negociaciones hacía un acuerdo de libre comercio, que se prevé finalicen el viernes.

El próximo viernes una delegación uruguaya viajará a la capital paraguaya, donde además de tratar el tema del acuerdo con la UE comenzarán las negociaciones entre el Mercosur y países como Canadá, Corea del Sur, Japón, el EFTA y Reino Unido.

La concreción de un acuerdo entre los bloques latinoamericano y europeo significaría la entrada a un "mercado de alto poder impositivo" en rubros en los que Uruguay es "muy competitivo", señaló Novoa.

"Implica oportunidades de trabajo y mejora de ingresos para los trabajadores", añadió.

La carne bovina y ovina, el arroz y los productos textiles son las principales exportaciones que aportaría Uruguay, país para el que los lácteos representan una "línea roja", así como para "prácticamente todo el Mercosur", según Novoa.

"Por una razón fundamental, que es que ellos quieren que abramos el mercado de lácteos. No lo vamos a abrir porque nosotros no competimos con subsidios. Nosotros competimos producción a producción, con subsidios no", sentenció.

Los dos bloques negocian desde 1999 un amplio acuerdo de asociación que incluya un tratado comercial, pero las conversaciones estuvieron bloqueadas completamente entre 2004 y 2010 y sólo se retomaron en 2016.