Vuelven las rebajas

Aunque la mayoría de los comercios y grandes superficies empezaron las rebajas el pasado lunes, este sábado, justo un día después de la celebración del día de Reyes, se han generalizado en las principales cadenas y los compradores aprovechan los descuentos para "completar" sus armarios.

Todos los escaparates del centro de Madrid están engalanados con los típicos distintivos que intentan incentivar las compras de los viandantes con "precios increíbles".

Sólo los grandes almacenes de El Corte Inglés o las cadenas del grupo Inditex, dueño de Zara o Massimo Dutti, han mantenido la tradición de iniciar la campaña de rebajas de otoño-invierno este 7 de enero, justo después del día de Reyes.

Porque desde julio de 2012 los comerciantes pueden efectuar rebajas a lo largo de todo el año, mientras que antes, a diferencia de otro tipo de descuento o promoción, sólo podían tener lugar dos veces al año y tenían que durar un mínimo de una semana y un máximo dos meses.

Por ello, hoy las calles comerciales del centro de Madrid no han estado atestadas de gente a primera hora de la mañana, aunque sí han dejado ver pequeñas colas frente a las puertas de algunos establecimientos para así ser los primeros en "pillar las gangas".

Agustina, que llevaba desde las nueve de la mañana en las puertas de El Corte Inglés esperando la apertura a las diez en punto, ha asegurado a Efe que si no se está a primera hora "vuela todo".

"En estos tiempos de crisis hay que mirar la economía", cuenta Agustina, que acude "todos los años" a comprar lo "más necesario".

Igual piensa Concepción, que ha estado a primera hora en las rebajas para encontrar un abrigo de su talla pero también aprovechará para "comprarle algo" a su marido y su nieto.

Cambios de regalos o tallas de ropas parecen los principales objetivos de los compradores en las primeras horas, pero otros asumen que vienen a "comprar caprichos".

"Me encanta coleccionar sombreros", afirma Carlos, que destaca que todos los años aprovecha las rebajas para "ampliar su colección".

Otro no observan estas fechas con los mismos ojos, como Javier, de 26 años, que en plena zona comercial asegura no entender la expectación que genera el día de las rebajas, que para él no tiene mucho sentido porque hay muchos establecimientos que lucen descuentos desde hace días.

Además, confiesa que no le gustan las grandes superficies: "Hay demasiada gente y me agobia".

El descuento medio que aplicarán los establecimientos en esta campaña está comprendido entre el 40 % y en 50 %, aunque el sector coincide en que en esta campaña las rebajas serán menores en relación a los descuentos de hasta el 75 % que se pudieron ver en los años más duros de la crisis.

Durante estas fechas, el sector se juega en torno al 25 % del año y estima elevar sus ventas el 5 % respecto a las rebajas de invierno de 2016, hasta los 3.940 millones de euros, según datos de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex).

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la patronal de las grandes superficies, prevé un "buen arranque", mientras que la Confederación Española de Comercio (CEC) concreta que los pequeños y medianos establecimientos aumentarán sus ventas un 3 %, por debajo de 2016, cuando crecieron entre el 4 % y el 5 %.

La campaña permitirá crear más de 93.000 puestos de trabajo en el conjunto de España, un 6 % más que en 2016, según las previsiones de la empresa de recursos humanos Adecco.

El gasto medio por persona en ropa y complementos será de 103 euros, un 20 % más que hace un año, cuando el presupuesto invertido fue de algo más de 80 euros de media, según el estudio Fintonic 2017 "El consumo de moda en España".