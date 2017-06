Warren Buffett se convertirá en el mayor accionista de Bank of America

El legendario inversor Warren Buffett anunció hoy que ejercerá su derecho de compra sobre un total de 700 millones de acciones de Bank of America, con lo que se convertirá en el mayor accionista de la entidad.

Buffett, a través de su grupo Berkshire Hathaway, invertirá unos 5.000 millones de dólares en la compra de 700 millones de acciones del banco a un precio preferencial de 7,14 dólares, por unos títulos que hoy cotizaban en Wall Street por encima de 24 dólares.

"Apreciamos el continuo apoyo que recibimos del señor Buffett al valor a largo plazo que estamos ofreciendo (a nuestros accionistas) a través de un crecimiento responsable y damos la bienvenida a su decisión", dijo Bank of America en un comunicado.

Con esa operación, Berkshire llegará a controlar cerca del 7 % de Bank of América. Hasta ahora, el grupo inversor Vanguard era el mayor accionista de la entidad bancaria, la segunda del país, con el 6,6 % del capital.

En febrero pasado, el legendario inversor, conocido en Wall Street como el "oráculo de Omaha" por sus certeras previsiones, ya adelantó en un carta a sus accionistas que planeaba aumentar su participación en el banco estadounidense.

Berkshire Hathaway adquirió esas acciones preferenciales de Bank of America hace seis años, cuando el banco neoyorquino atravesaba una grave crisis y necesitaba liquidez, según recuerda hoy el periódico The Wall Street Journal.

Buffett amplía así su participación en los grandes bancos de Estados Unidos, donde además de Bank of America también tiene importantes posiciones en otras entidades como Wells Fargo, Bank of New York Mellon o Goldman Sachs, entre otros.

Casi dos horas después de la apertura de la jornada bursátil, las acciones de Bank of America subían un 0,10 % y cotizaban a 24,35 dólares en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde se han revalorizado más de un 10 % desde que comenzó el año.