El comercio textil vende el 1,2 % hasta septiembre a costa de estrechar márgenes

El comercio textil vendió el 1,2 más % entre enero y septiembre frente al mismo periodo de 2016, según la patronal textil Acotex, que advierte de que este incremento se ha logrado gracias a unas "agresivas" rebajas y a costa de estrechar márgenes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sector.

En lo que va de octubre, las ventas se han ralentizado debido a las altas temperaturas, según el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, que ha apuntado que en Cataluña también el comercio se está viendo afectado por la inestabilidad política.

"Llevamos ya varios años en los que hasta finales de noviembre o primeros de diciembre no entra el frío. No es una cosa nueva", ha dicho Zamácola, quien ha apuntado que, aunque este año está siendo más caluroso, el comercio debería ser ágil para adaptar sus colecciones a este cambio climatológico.

Para intentar animar las ventas muchas marcas estén aplicando en estos momentos las denominadas "mid season seles" o descuentos a mitad de temporada, según Zamácola, que ha considerado que, afortunadamente, se va aprendiendo y ya no se aplican sobre toda la colección si no sobre artículos con peor salida.

"Los comerciantes tenemos que aprender que no se puede intentar vender jerseys y abrigos en septiembre porque se está convirtiendo en un mes caluroso. Tenemos que adecuarnos a lo que quiere el consumidor, que me está diciendo que si quieres venderme abrigos o me haces un buen descuento o no te compro nada", ha explicado.

No obstante, ha lamentado que consumidores y comerciantes se hayan instalado en una política de "gangas" y de aplicación continua de descuentos y promociones, y ha advertido de que ésta no es sostenible si se quiere "un comercio de calidad con ubicaciones buenas, personal cualificado y productos de calidad".

Según los datos de Acotex, si las ventas han crecido el 1,2 % hasta septiembre ha sido porque en enero y agosto se registraron repuntes del 7,5 y del 6 %, respectivamente, apoyados en unas "rebajas agresiva".

Esto, unido a que en meses de alto margen las ventas han decrecido -en abril bajaron el 2,3 %; en mayo, el 1,1 %, y en junio, el 5,1 %-, implica que aunque los ingresos hayan subido en el conjunto de los nueve primeros meses, en términos de márgenes "estaremos en negativo", ha añadido Zamácola.

De cara a final de año, será determinante ver cómo evolucionan las temperaturas y que vuelva la estabilidad a Cataluña, donde ahora parece estar todo "paralizado".

"La inestabilidad política y social está afectando muchísimo al comercio. Hay tiendas que cierran el día con cero ventas. Es catastrófico", ha advertido el presidente de Acotex, quien ha dicho que, no obstante, aún es pronto para manejar cifras concretas.