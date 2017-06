El consumo acelera el crecimiento económico al 0,9 por ciento entre abril y junio

El mayor vigor mostrado por el consumo de las familias durante la primavera ha favorecido una ligera aceleración del crecimiento de la economía en el segundo trimestre, al avanzar un 0,9 % frente al 0,8 % del trimestre anterior, según la primera estimación publicada hoy por el Banco de España.

En su informe trimestral de la economía española, la entidad explica que la continuada creación de empleo y el mantenimiento de unas condiciones financieras favorables han sido los elementos que han favorecido el incremento del consumo.

Además del consumo, dentro de la demanda interna también se ha mantenido fuerte la inversión, aunque ha disminuido el crecimiento de la destinada a bienes de equipo después del fuerte avance que registró en el primer trimestre, mientras que se ha acentuado la subida de la inversión en construcción.

Por el lado de la demanda externa (exportaciones e importaciones), la entidad apunta a una ligera desaceleración de los flujos de comercio de bienes en la que podría haber influido la huelga de los estibadores, aunque la entidad destaca que la contribución del sector exterior a la economía se mantiene en positivo.

El sector exterior ha contribuido con una décima al avance de la economía en el segundo trimestre, mientras las ocho décimas restantes han sido aportadas por la demanda nacional (consumo e inversión).

El crecimiento de la economía parece haberse traducido íntegramente en generación de empleo, ya que el Banco de España ha calculado que la creación de puestos de trabajo ha aumentado un 0,9 %, frente al 0,7 % del trimestre anterior, una estimación que se basa en el mayor dinamismo mostrado por las afiliaciones a la Seguridad Social.

El consumo de las familias ha avanzado en el segundo trimestre un 0,7 % frente al 0,4 % del anterior, aunque señala que si se compara el primer semestre en su conjunto con el segundo semestre de 2016 el gasto se ha moderado, ya que el repunte de la inflación ha afectado a los hogares con menos capacidad para asumir el encarecimiento de los precios energéticos.

La actividad empresarial también ha continuado aumentando su ritmo de expansión, apoyada en las actividades de industria y energía y en los servicios de mercado.

La inversión en bienes de equipo ha crecido en el entorno del 1,5 %, tras el fuerte incremento del 3 % del trimestre anterior, que pudo haber estado asociado a la materialización de decisiones que se habrían pospuesto en el último tramo de 2016.

Respecto al sector exterior, el Banco de España señala una moderación de los flujos comerciales tras el fuerte repunte del primer trimestre, entre otras cosas por el efecto calendario de la Semana Santa, que incide al alza en el comercio de servicios pero a la baja en el de bienes.

Adicionalmente, podrían haber influido negativamente las jornadas de huelga de los estibadores portuarios, aunque la entidad sostiene que una estimación de estas características "está sometida a márgenes de error elevados".

Sobre la evolución de las finanzas públicas, la entidad apunta que el objetivo de déficit de las administraciones podría desviarse una décima por encima del objetivo comprometido con Bruselas en el 3,1 % del PIB.

La corrección será posible por la combinación favorable de la evolución de la economía, el tono restrictivo de la política fiscal y el efecto positivo sobre los ingresos de los cambios relativos a los pagos mínimos del impuesto de sociedades, si bien este impacto quedará neutralizado en el último trimestre del año.

No obstante, el Banco de España menciona que su previsión de déficit público no incorpora factores que todavía no se han concretado como los relativos a los posibles costes adicionales de las ayudas a entidades financieras en 2017 y a la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las ocho autopistas de peaje que están en concurso de acreedores.