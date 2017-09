El exdirector de Fórum Filatélico dice que provisionar para recompra habría sido un "desastre"

El ex director general de Fórum Filatélico Antonio Merino Zamorano ha explicado hoy en la Audiencia Nacional que la compañía no provisionó los compromisos de recompra de los sellos por parte de los clientes, pues habría provocado un "desastre" al no tener capacidad para ello.

Al respecto, Merino ha asegurado que dichos compromisos no podían ser anotados en balance sin ofrecer un resultado negativo, y ha dicho que los fondos destinados a este aspecto eran suficientes para cubrir los contratos suscritos a comienzos de los años 90, "pero ni por asomo el importe de los del 2000".

Respecto a la actividad de Fórum, su ex director general ha destacado que el principal interés de la sociedad era desmentir a todos aquellos informes, "extensos y que no dejaban lugar a dudas", que consideraban que su negocio filatélico tenía naturaleza financiera.

Una labor que llevó a Fórum a crear tres nuevos contratos, cuyas "descripciones y nomenclaturas" fueron redactadas "con cuidado" de aparentar su carácter mercantil.

Preguntado por el perfil del cliente, Merino ha declarado que "casi todos, un noventa y mucho por ciento" buscaba "una inversión que tuviera beneficios", razón por la que apostaron por la filatelia, con una rentabilidad "que siempre acostumbraba a ser superior a la de los productos financieros del mercado".

Como hiciera en la sesión previa, ha reiterado el desfase entre el valor de los sellos y su precio, especialmente en las compras, y ha señalado a quien fuera uno de los máximos responsables de la red de proveedores de Fórum Carlos Llorca, quien "tenía un poder absoluto de lo que se compra, de lo que no, a quien y de lo que se debía pagar".

No obstante, Merino, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de prisión y multas de 55 millones por estafa, insolvencia punible y blanqueo, ha reconocido que, a pesar de las alertas, se hizo accionista porque si bien las irregularidades "estaban ahí" pensaba que no iban a dejarse sentir "de forma inmediata" y que "la sociedad iba a durar otros veinte años".

Durante esta última jornada del juicio contra la excúpula de Fórum también ha intervenido el ex asesor jurídico externo Juan Ramón González, que ha calificado de "simple opinión" las dudas manifestadas por despachos como Clifford Chance, que "planteó convertir Fórum en un banco".

Una alternativa que entendió "más como una cautela que como otra cosa" y no como "algo negativo y resolutivo", pues ofrecía una "puerta abierta" a continuar con la actividad.

Acerca de su papel en Fórum, González ha afirmado que nunca diseñó productos "pues no tenía ni capacidad ni conocimiento" para ello, mientras que preguntado por la naturaleza del negocio ha relatado que "había la duda razonable de qué carácter tenían las operaciones", pero que estos recelos "ocupaban más que preocupaban".

La sección primera de la sala de lo Penal ha suspendido las sesiones hasta el próximo lunes 9 de octubre, jornada en la que el tribunal continuará escuchando las declaraciones de los acusados.