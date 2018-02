El expresidente de CCM insiste en que volvería a invertir en el ruinoso proyecto del aeropuerto de Ciudad Real

Hernández Moltó culpa a una campaña contra la reputación de Caja Castilla La Mancha y la actuación del PP como culpables principales de la intervención del Banco de España de la entidad financiera

"No he tenido jamas ninguna llamada para interesarse por una operación de la caja, ni del aeropuerto. La politización de las cajas no las haya llevado al fracaso", señala el exdirectivo

A la vez que rechaza la politización de la entidad admite que accedió a la entrada en el consejo de administración del Ignacio López del Hierro, marido de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a petición del PP