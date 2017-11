Los inspectores denuncian que el Banco de España "apartaba" a los críticos

La Asociación de Inspectores del Banco de España ha denunciado hoy que la institución ha apartado en los últimos años a varios inspectores que descubrieron deficiencias en entidades o destaparon irregularidades y ha dado a entender que en algunos casos lo hacía por la influencia de las propias entidades.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera, el secretario general de la Asociación de Inspectores del Banco de España, José Antonio Delgado Manzanares, reclamó un marco legal que proteja la independencia de este colectivo para intentar luchar contra "la captura del supervisor" por las entidades supervisadas.

"La influencia de la industria ha ido modulando la supervisión, de un modo que con un supuesto buen clima de diálogo se ha ido relajando la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas y se han sustituido actas de inspección por recomendaciones", ha añadido.

En su opinión, se ha actuado de un modo "excesivamente suave" con infracciones que podrían considerarse muy graves, además de que se ha sido laxo con las altísimas remuneraciones de los gestores, sobre todo de algunas cajas, y teme que a futuro pueda seguir siendo igual por la concentración del sector.

El inspector sostiene que la creación de entidades cada vez más grandes y con mayor riesgo sistémico, hace más difícil su control y por las consecuencias que pueden tener sobre la economía, tienen más poder de influencia sobre el supervisor.

A modo de ejemplos vistos en el pasado, trasladó a los diputados que él mismo, cuando era inspector de Liberbank, fue apartado de sus funciones porque en el Banco de España no estaban cómodos con el informe que había elaborado sobre la entidad.

"No tenía cintura" me dijeron expresamente, para a renglón seguido añadir que consideraron que "era el top one", pero no tenía flexibilidad y reflejaba en algunos correos ideas que podrían poner en serio peligro reputacional a una entidad.

Y para insistir en que esto no era un hecho puntual, ha asegurado que lo mismo le pasó a otros inspectores del Banco de España que trabajan para la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), así como en Caja Castilla La Mancha y cree que también en Banco Popular.

En cuanto a Bankia, en el turno de réplica a las preguntas de los diputados, ha explicado que desde que él asumió la inspección de la entidad en septiembre de 2011, después de la salida a Bolsa, tuvo claro que el grupo tenía deterioros que no estaban reflejados y "procedían fundamentalmente de Bancaja".

Para remarcar su idea de que las fusiones bajo un SIP fueron un fiasco, insistió en que a una entidad con problemas como Caja Madrid "la terminamos de matar" con su fusión con Bancaja, una entidad con más problemas.

Bankia, ha lamentado, tenía en su balance 20.000 millones de riesgo promotor clasificados como normal o al corriente de pago, cuando la realidad es que no pagaban nada, lo que hacía que la entidad estuviera quebrada.

Eso, en resumidas cuentas, fue lo que en su opinión se llevó al grupo por delante e hizo necesaria la petición de fondos públicos tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri al grupo, y no que hubiera habido una recesión en 2011.