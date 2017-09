Más de 10.000 manifestantes en Murcia por el soterramiento de vías del tren

Más de 10.000 personas, según la organizadora Plataforma Pro Soterramiento de las vías del tren en Murcia, se han manifestado hoy por las calles de esta ciudad ante la imposibilidad de protestar ocupando los raíles tras la segunda noche consecutiva de gran despliegue de antidisturbios para impedirlo.

Con salida en el paso a nivel del barrio de Santiago el Mayor, el primero de los que quedará separado del resto de la ciudad una vez que se levante el muro para la entrada provisional en superficie durante varios años del tren de alta velocidad (AVE) hasta que concluyan las obras del soterramiento previsto, ha dado por concluida la tanda de movilizaciones que comenzó el pasado martes.

Al prever que se iba a volver a montar el mismo dispositivo policial de protección de las vías en ese paso a nivel, la organización ha optado por manifestarse por el centro de Murcia que pasara por las sedes del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

Se trataba, según el portavoz de los organizadores, Joaquín Contreras, de dar una "lección de dignidad y defensa" de derechos ante quienes los "desgobiernan" y de hacerlo "sin ningún tipo de violencia, porque no es necesaria", desmarque de la plataforma de quienes protagonizaron anoche altercados con los antidisturbios que ha sido interrumpido con aplausos por los asistentes a la marcha.

"Vamos a continuar con la tónica que llevamos desde hace casi 30 años, que se dice muy pronto, para tratar de conseguir que se elimine la llaga que parte la ciudad, y lejos de eso, ahora parece que quieren consolidarla. Seguimos como hasta ahora, defendiendo nuestros derechos con elegancia y sin violencia", ha remarcado.

Han resonado por las calles Torre de Romo y Gran Vía Escultor Salzillo y frente al ayuntamiento -"Ahí está la cueva de Alí Babá" y la sede en fase de reformas de la Delegación del Gobierno central en esa región las consignas coreadas durante los últimos días.

"Que no, que no, que no queremos muro", "Murcia unida jamás será vencida", "Manos arriba: esto es un atraco", "El tren, por abajo; nosotros, por arriba", "Ballesta, el muro en tu puerta" -dedicada también al alcalde-, "Los de Fomento, en el muro dentro", "El soterramiento lo vamos a lograr; siempre adelante, ni un paso atrás", "Si no se soterra, ¡guerra, guerra, guerra!" y "De la Serna es un chulo (de) mierda", dirigida al ministro de Fomento.

Abría la marcha una gran pancarta amarilla con la leyenda "?¡Soterramiento de las vías ya!! Basta de promesas incumplidas" y la ha cerrado una nueva intervención de Contreras, que megáfono en mano ha dado por finalizada la protesta "con el buen sabor de boca de haber dado una lección de ciudadanía civilizada y no violenta que se hace respetar", en contraste con los disturbios aislados de ayer.

"Podemos estar orgullosos de la página histórica que estamos escribiendo, con una defensa de nuestros derechos pacífica pero contundente de la que sois protagonistas. No necesitamos argumentar con pendientes, alturas de gálibo o anchuras de vía, porque las razones sois vosotros", ha dicho, tras lo que muchos manifestantes han continuado marchando por la calle Alejandro Séiquer.

Mañana se toman un día de descanso y a las 20 horas del lunes se reúnen en el instituto de educación secundaria Mariano Baquero para acordar las próximas movilizaciones, que pretenden al menos a corto plazo que durante las obras del AVE queden disponibles para el tránsito de peatones y vehículos hacia y desde los barrios y pedanías del sur de la ciudad al menos los actuales pasos a nivel.