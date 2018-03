La mayoría del Pacto de Toledo busca un acuerdo para ligar la pensión al IPC

La mayoría de los grupos parlamentarios que componen el Pacto de Toledo han decidido hoy buscar un acuerdo la próxima semana para que la revalorización de las pensiones se ligue al IPC, pese al rechazo mostrado por el PP y la indefinición de Ciudadanos.

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión del Pacto de Toledo, Aína Vidal, ha señalado en rueda de prensa en el Congreso que hay una mayoría conformada por PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT que exige retomar el debate de la recomendación número 2 del Pacto de Toledo sobre la revalorización de la pensión para vincularla a la inflación.

En el mismo sentido, se ha pronunciado la portavoz socialista en la comisión, Mercè Perea, al afirmar que insistirán en debatir dicha recomendación antes de avanzar en otras cuestiones, para que se garantice un índice que permita asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo.

"Recuperando el IPC o un índice que garantice el poder de compra de los pensionistas. No nos vamos a empeñar que sea el IPC", ha dicho, tras precisar que ahora sólo lo garantiza este indicador.

Ha reiterado que el PSOE plantea no salir de la recomendación 2 hasta que no haya acuerdo y que si no es unánime el grupo parlamentario presentará su voto particular al respecto.

Por su parte, Vidal ha señalado que el PP rechaza esta medida y que Ciudadanos se muestra reacio, pero ha incidido en que hay una mayoría que quiere volver a discutir esta cuestión el próximo miércoles.

También la diputada socialista ha pedido al grupo parlamentario de Ciudadanos que se pronuncie claramente sobre si la pensión debe ir o no ligada al IPC y "que lo diga en el Pacto de Toledo", ya que hoy el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ha dicho que sería "lo lógico" y que su partido está abierto a este debate pero dentro de la comisión.

Rivera ha señalado en una entrevista en la cadena Ser que su propuesta es "ir al Pacto de Toledo, hablar de si hay que actualizar y subir al IPC las pensiones a cambio de reformas en el mercado laboral y reformas en la natalidad y medidas concretas".

La diputada de En Comú Podem ha reiterado que "es el momento de volver a la recomendación número 2 y dar respuesta a las dudas más que justificadas de los pensionistas", ya que los pensionistas no pueden perder poder adquisitivo y debe haber una lucha "decidida contra esta pobreza".

Aína Vidal ha confiado en que el Gobierno rectifique y vuelva a indexar la revalorización a la inflación porque es una "cuestión de sentido común", ya que el Pacto de Toledo no puede dejar atrás las cuestiones más difíciles, como evaluar el funcionamiento del actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) vinculado al 0,25 %.

"Es una cuestión de justicia", ha reiterado, al tiempo que ha confiado en que el Ejecutivo no vete la proposición de ley que ha planteado Unidos Podemos para derogar también el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida.

"Aún no ha dado respuesta el Gobierno y no descartaría que la vetaran pero esperamos que esta vez tenga a bien el discutir de esto. Me quedo con la esperanza de que permita discutir sobre pensiones", ha afirmado.

También Perea ha confiado en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, plantee medidas serias en su comparecencia en el Congreso con el fin de sanear el déficit y ha avanzado que los socialistas han propuesto que en la recomendación cero del Pacto de Toledo se garantice y se "blinde" el principio de equilibrio financiero del Sistema de la Seguridad Social.