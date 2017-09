La mejora de la vivienda actual, motivo dominante del comprador según un informe

Vender la casa para comprar otra, bien por un emplazamiento más adecuado o por unas mejores condiciones de habitabilidad, es el motivo que predomina en 2017 para la adquisición de una vivienda, según el estudio presentado hoy por la Sociedad de Tasación (ST).

Este objetivo, llamado de reposición, "gana puestos" frente a la idea de los jóvenes de entre 25 a 35 años de formar un nuevo hogar.

El informe concluye que el estancamiento de la demanda de los jóvenes "se profundiza" mientras se mantiene estable el concepto de comprar un piso para pasar del alquiler a la propiedad.

Para el consejero delegado de ST, Juan González, el alejamiento de los jóvenes de la vivienda en propiedad "es un refrendo y un aviso a navegantes, que se percibe en el mercado".

González ha considerado que algunos jóvenes "no quieren" comprar y que otros "no pueden" porque los salarios "no acompañan".

Ha concluido que los "hábitos y usos de acceso" a determinados bienes en propiedad "frecuentes hace solo diez años, hoy se están cuestionando y anticipa movimientos sociológicos".

La Sociedad de Tasación ha elaborado por tercer año consecutivo el estudio "El perfil del comprador de vivienda", mediante 627 encuestas directas y por internet a visitantes del Salón Inmobiliario de Madrid (Sima), el 95 % de ellos residentes en Madrid.

Por ello, el director general del Sima, Eloy Bohúa, ha recordado que los resultados del estudio se refieren a "potenciales compradores de vivienda" en Madrid y que el Sima no hace público el número total de visitantes a la feria.

Los parámetros estudiados revelan que, por tamaño de la vivienda, crece el porcentaje de aquellos que buscan un piso de dos dormitorios, un 30,2 % frente al 24,7 % de 2016, aunque aún predomina la búsqueda de casas con tres habitaciones pese a un decrecimiento de casi 5 puntos porcentuales.

En cuanto al precio que se va a destinar a la compra, ha aumentado el porcentaje de quienes afirman que cuentan con más de 300.000 euros. Esta opción fue elegida en 2016 por el 27,1 % de los encuestados, frente al 29,4 % actual.

La hipoteca a tipo fijo "ha entrado con fuerza" en las preferencias de los nuevos compradores, contrastado por las respuestas en este sentido del 43 % de los entrevistados.

La vivienda en altura se mantiene como la tipología preferida para los visitantes del Sima (a favor para el 88,4 % de los encuestados) y con respecto a la financiación se consolida la tendencia, en un tercio de las respuestas, de financiar menos del 50 % del importe de la vivienda.

El informe concluye que en 2017 "se consolida la recuperación" del sector inmobiliario en España, y resalta que este impulso se percibe especialmente en el segmento residencial.

El consejero delegado de ST ha apuntado, no obstante, que el comportamiento de la demanda es "desigual" según qué territorios y qué grupos de demanda.

Vaticina un "mercado heterogéneo" para los próximos años y con "varias velocidades".