El porcentaje de mujeres en los consejos de las empresas españolas que cotizan en Bolsa no llega al 20%

El porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las compañías cotizadas grandes y medianas en España no llega al 20%. En concreto, está en el 19,15%, según la última edición del informe Las mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas presentado este lunes en Madrid. El estudio, en el que la consultora de comunicación Atrevia y la escuela de negocios IESE han analizado un total de 133 compañías, por primera vez se fija no solo en las 35 firmas del Ibex, sino también en las 98 empresas que forman parte del Mercado Continuo. No tiene en cuenta a las pymes del mercado alternativo bursátil (MAB).

Según el informe, a enero de 2017 había 258 consejeras que suponían el 19,15% de los puestos en los consejos de administración, frente al 16,6% de 2016 y el 15,41% de 2015. La cifra está muy lejos del mínimo 30% recomendado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para 2020. Para que el Mercado Continuo llegase a la paridad, harían falta 415 consejeras, y en el Ibex serían necesarias 118 mujeres.

En el Ibex, que lleva años en el foco mediático, el porcentaje, sin llegar a ese 30%, sigue avanzando y hay ya 106 consejeras (por primera vez la cifra supera el centenar) que suponen el 23,66% de los puestos frente al 20,31% del año pasado, pese a la reducción del número de miembros de los máximos órganos de gestión de las grandes cotizadas.

Ya no hay ninguna compañía del selectivo que no tenga a ninguna mujer en su máximo órgano de gestión (Técnicas Reunidas, es la única que tiene solo una consejera) y hay nueve en las que el porcentaje de mujeres oscila entre el 30% y el 45%: Abertis, Iberdrola, Santander, Arcelormittal, REE, Grifols, Merlin Properties, Bankinter y Dia.

Un avance que la exministra Isabel Tocino, presente en el acto y una de las consejeras más solicitadas por las cotizadas (en los últimos años ha estado en los consejos de Santander, Enagás, Naturhouse y Ence), atribuye a que los "inversores activistas" están influyendo "muchísimo" en la rotación de los consejos.

Pese al notable avance del último año, en relación con la UE, las empresas del Ibex están todavía 1,64 puntos por debajo de la media europea, que alcanza el 25,3%. No obstante, el porcentaje de mujeres se ha más que duplicado desde 2010, cuando apenas alcanzaba el 10,56%. En 2002 eran apenas un 2%.

En las restantes 98 empresas del continuo, la presencia femenina en sus consejos es siete puntos inferior a la del Ibex, un hecho que la profesora del IESE Nuria Chinchilla atribuye a que hasta ahora estas empresas "no han salido en prensa".

En concreto, en esas empresas hay 152 mujeres: el 16,91% de un total de 899 miembros. Hay quince empresas del Continuo que no tienen ninguna mujer en su consejo y en 47 las mujeres son una excepción: sólo hay una. Entre las que no tienen ninguna están compañías como Amper, la socimi Axiare, Boerges, Codere, Deoleo, GAM o Telepizza.

En el otro extremo están la inmobiliaria Realia y la tecnológica Ezentis, donde las mujeres son mayoría al superar el 50%.

Aunque la presencia de mujeres en los consejos de administración sigue aumentando, se ha estancado el porcentaje de las que tienen funciones ejecutivas. Está en el 4,76%. En 2016 eran el 4,7% y en 2015 apenas superaban el 4%. En el Ibex sólo hay cuatro ejecutivas, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, la consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, Cristina Ruiz (Indra) y Vanisha Mittal (ArcelorMittal). Esto supone que las mujeres solo suponen el 3,77% del total de miembros del consejo con funciones ejecutivas. En el Continuo el porcentaje sube al 5,48%.

Para la presidenta de Atrevia, Núria Vilanova, "es importante que haya mujeres pero también es importante ver qué tipología de consejeras son", dado que las ejecutivas "tienen el poder en el día a día de la compañía". En opinión de la profesora de IESE, fijarse solo en el incremento de mujeres en el consejo es empezar la casa "por el tejado. No estamos resolviendo los problemas internos que impiden que las mujeres lleguen al comité ejecutivo".