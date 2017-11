El presidente del grupo de expertos en energía pide neutralidad al Gobierno

El presidente de la Comisión para la Transición Energética, Jorge Sanz, ha pedido hoy al Gobierno que sea "neutral" y no tome partido por ninguna tecnología energética, y le ha aconsejado que "no se precipite en sus decisiones" para "evitar errores" porque "siempre los paga el consumidor".

Sanz, que ha dicho hablar a título personal y no como presidente del grupo de expertos, ha señalado que el objetivo del Ministerio de Energía no debe ser ni contener el IPC ni crear empleo ni ayudar a sectores industriales determinados, que corresponden a otros departamentos, sino "garantizar el suministro energético al mínimo coste posible".

Durante su intervención en el XIX Encuentro Especializado del Sector Gasista Español, Sanz ha mostrado su desacuerdo con la orientación de algunas medidas del ministerio que sitúan la evolución de los precios en el centro de la política energética.

Energía ha enviado esta semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un real decreto que amplía los criterios que tendrá en cuenta para autorizar o denegar el cierre de una central eléctrica, que ahora se limitan a su impacto en la seguridad del suministro y que en el futuro se extenderán a su efecto en la planificación, en los precios, en la competencia y en la lucha contra el cambio climático.

Sanz, que fue director general de Política Energética, ha dicho que, si los precios se convierten en una restricción para la política energética, "lo haremos mal".

El presidente de la Comisión para la Transición Energética ha explicado que los "agentes fundamentales" en el mercado energético son las empresas y los consumidores, y ha recalcado que los precios son una información relevante para que las compañías tomen sus decisiones.

Sanz ha planteado la utilidad de la fiscalidad para lograr los objetivos en materia de cambio climático y ha apostado por modificar los peajes energéticos.

El ex director general de Política Energética ha pedido al Gobierno que sea neutral y que todas las tecnologías compitan "en pie de igualdad".

Su papel, ha dicho, es proporcionar "buena regulación" y que los operadores se ocupen de bajar los costes.

Además, ha aconsejado al Ejecutivo "que no se precipite, que no cometa errores, que no invierta demasiado pronto y demasiado caro".

Sanz ha explicado que, en este momento de transición, "tenemos intuiciones" sobre lo que puede ocurrir en el ámbito energético, pero "no lo sabemos".

"No sabemos las tecnologías que van a madurar. Puede haber sorpresas", ha apuntado.