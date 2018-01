El "procés" ha afectado negativamente a ventas del 18 % de las pymes industriales

El conflicto político en Cataluña a raíz del "procés" ha provocado una reducción de las ventas del 18,4 % de las pymes industriales catalanas en 2017, aunque estas empresas en su conjunto han experimentado una evolución positiva con respecto al año anterior, según una encuesta de la patronal Pimec.

Preguntadas directamente por si el debate político ha impactado en su negocio, el 75,6 % de estas pymes asegura que sus ventas no se han visto afectadas y un 18,4 % responde que ha tenido un impacto negativo, mientras que un 1 % declara un efecto positivo y un 5 % no sabe o no contesta.

Esta afectación negativa para un 18,4 % de las empresas contrasta, sin embargo, con la evolución positiva global de las ventas de las pymes industriales en 2017, ya que el saldo de variaciones (incremento-disminución) de las ventas es de un 44 % en positivo, 1,6 puntos porcentuales más que en 2016.

La encuesta también se interesaba por conocer el impacto de la situación política en las decisiones de inversiones de las pymes y éstas han asegurado de manera muy mayoritaria (88 %) que no ha afectado, frente a un 9,5 % que afirma lo contrario.

Además de las ventas, la encuesta, realizada a 400 empresas entre el 4 de diciembre de 2017 y el 4 de enero de 2018, señala una evolución positiva también de las exportaciones, de la actividad inversora y de los resultados económicos.

En la presentación a la prensa de los resultados de la encuesta, el presidente de Pimec, Josep González, y el director del Observatori de Pimec, Modest Guinjoan, han hecho una valoración positiva de los resultados de la encuesta ya que apuntan a que "el año 2017 ha sido un buen año para las pymes industriales", pese a las circunstancias políticas excepcionales que se han vivido.

Del total de pymes industriales, un 10 % asegura que sus ventas han caído un 3 % o más; y un 8,4 % dice que se han reducido menos de ese 3 %, afectación negativa que es más importante como más pequeña es la empresa.

En cuanto al destino de las ventas, las pymes industriales catalanas dirigen casi la mitad al mercado interior catalán (48 %), mientras que la exportación es el segundo mercado (28 %) y el resto de España es el tercero (24 %).

Respecto a las exportaciones, éstas arrojan un saldo de respuestas ponderadas por el VAB (Valor Añadido Bruto) en positivo del 44 %, un 1 % mejor que en 2016.

En el ámbito de las inversiones, el 67 % de las pymes declara haber hecho inversiones, dos puntos por debajo de 2016, de las que un 61 % han ido destinadas a aumentar la capacidad productiva y un 50 % a aumentar la productividad, lo que es señal, según Pimec, de la buena salud de estas compañías y de su confianza en el futuro.

Preguntadas por el empleo, la evolución de las plantillas da un saldo positivo del 25 %, un 3 % menor al de 2016, mientras que los resultados de las empresas son globalmente mejores que los del año anterior ya que el 49 % afirma que le ha ido mejor, un 29 % dice que las ganancias han sido las mismas, y al 22 % le ha ido peor, lo que da un saldo positivo del 26 %.

La patronal Pimec ha hecho también una valoración positiva de las previsiones de las pymes industriales para este 2018 ya que un 66 % apunta que aumentará su actividad, mientras que el saldo global es del 58 %, al tiempo que el saldo positivo se eleva también al 50 % en cuanto a las que prevén exportar más.

Por su parte, el saldo de las inversiones es de un 37 % positivo en 2018, mientras que la previsión de incremento de plantillas es positiva pero sólo del 19 %, un 8 % menos que en 2017, un dato que contrasta con las perspectivas generales más favorables y que Pimec atribuye al efecto de la industria 4.0.