El reconocimiento de los sindicatos de pilotos que prometió Ryanair se atasca en España

Batalla abierta y posturas encontradas entre Ryanair y el sindicato español de pilotos Sepla. Tras el compromiso en diciembre de la multinacional irlandesa de reconocer los sindicatos de pilotos en Europa, tras las huelgas convocadas por estos profesionales en varios países, ha habido acuerdo en Reino Unido. Sin embargo, en España, la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores (el sindicato de pilotos Sepla) defienden posturas enfrentadas y han llegado a "un bloqueo", reconocen fuentes de la organización de trabajadores. Sepla, de hecho, está preparando dos demandas para presentar próximamente en los tribunales.

Ryanair, que ha presentado este martes en Madrid su calendario de invierno para 2018 en España, acusa a la organización sindical de retrasar el aumento salarial para los pilotos españoles. Michael O’Leary, CEO de Ryanair, y David O’Brien, jefe comercial de la aerolínea, han reiterado su oferta de una subida del 20% para los pilotos, que ya han firmado en Reino Unido. O’Leary ha pedido en varias ocasiones al sindicato español que "deje de retrasar" la votación de este incremento y ha acusado a los trabajadores de mentir en varias de sus denuncias.

La hoja de ruta que defiende la multinacional es primero votar el alza de salarios y, después, abordar el reconocimiento del sindicato. "Como hemos hecho en Reino Unido", justifican.

Fuentes de Sepla niegan la lectura que hace la dirección del bloqueo en la negociación. "¿Qué sindicato se opone a una subida salarial de sus trabajadores?", ha ironizado el portavoz. Desde la entidad explican que el sindicato es favorable a ese incremento, y así lo manifestó en la reunión mantenida con la empresa el 15 de enero, pero "pedimos que sacara de las cláusulas de la subida la figura de ERC y también pedimos un censo de los pilotos en España". Aunque los directivos accedieron a ambos puntos en el encuentro presencial, según los trabajadores, la propuesta que les llegó en los siguientes días mantenía esa polémica figura y no contenía el censo.

La ERC es un representante que designa la empresa para representar a los empleados, explican en Sepla, algo a lo que se oponen de manera frontal. "Esta persona no está para defender a los trabajadores, está designada por la empresa". Por ello, exigen que no sea una condición al incremento de salarios. Los trabajadores también reiteran que Ryanair no les hace llegar el censo de sus pilotos, "¿cómo vamos a hacer así una votación?", lamentan.

Denuncias de pilotos falsos autónomos

Desde Sepla volvieron a exigir por escrito que se repetaran estos dos aspectos, pero por el momento siguen sin un acercamiento de la multinacional. Por ello, el sindicato de pilotos ha decidido llevar a los tribunales a la empresa, con dos demandas que están ya elaborándose: una para exigir que los contratos de los pilotos en plantilla–que en la actualidad se rigen por las normas irlandesas– lo hagan por la legislación española, "sean contratos laborales españoles, donde vivimos y donde queremos pagar los impuestos"; y otra denuncia contra la figura de los pilotos 'contractors', que la organización considera falsos autónomos. Estos pilotos no cuentan con contratos laborales y crean sus propias empresas para trabajar ligados a la aerolínea.

"Lo que debería ver Ryanair es que los trabajadores están rechazando una subida salarial para que la mitad de sus compañeros pasen a formar parte de la plantilla", defienden en Sepla. El sindicato explica que consideran muy importamntes los derechos y la seguridad laboral, "más allá de los aumentos de salarios".

El CEO de la multinacional ha negado con rotundidad que los 'contractors' sean falsos autónomos y ha asegurado que algunos trabajadores prefieren operar así porque tienen "más movilidad". Michael O’Leary ha afirmado que en España hay unos "800 pilotos" que trabajan con Ryanair y que "más del 50% están en plantilla y menos como contractors". Estos pilotos autónomos ya han experimentado la subida salarial del 20%, ha explicado O’Leary.

Por los aumentos de sueldos al personal, la compañía prevé el gasto de unos "100 millones de euros" a lo largo de los próximos 12 meses, pero esto no supondrá una subida de tarifas, ha asegurado O’Leary. El directivo ha prometido que Ryanair se mantendrá como "la aerolínea más barata" en España, un compromiso que lleva a la empresa a asegurar que si un cliente encuentra una tarifa más baja, se le

reembolsará la diferencia más 5 euros en su cuenta de My Ryanair.

Bajadas de precios en Catalunya

La aerolínea ha informado este martes de que han bajado los precios en los billetes con destino a Catalunya un "30%" con el objetivo de llenar los vuelos. Según ha explicado Michael O’Leary, la aerolínea no ha esperado a que la demanda baje y con su política de bajada de tarifas ha conseguido mantener los vuelos completos. Pero, por el momento, la empresa mantendrá esta política de reducción de precios, como incentivo para conseguir que no desciendan los viajeros.

Para el conjunto de España, Ryanair estima un incremento de un 9% en el número de pasajeros este año, y ha anunciado 29 nuevas rutas (hasta sumar más de 500) en el país. O’Leary ha destacado que España es muy importante para la multinacional, por lo que "queremos llegar a un acuerdo con Sepla".

Sobre su nueva política de equipaje, que obliga a los pasajeros a pagar un extra si quieren llevar a bordo del avión una pequeña maleta, según el CEO han recibido "un feedback muy bueno " y defiende que no exigirá un aumento del personal de tierra pese al aumento de la facturación.