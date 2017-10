Los significados del Che en Bolivia en la mirada literaria de veinte autores

Los muchos significados que tiene el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara en Bolivia, donde fue derrotado y ejecutado hace medio siglo, han sido reunidos en un libro a través de la mirada literaria de veinte autores.

El libro "El Che, miradas personales" saca al personaje del espacio donde se lo ha situado tradicionalmente, es decir en la política, la historia y lucha ideológica, para tratarlo de forma íntima y personal, dijo hoy a Efe la directora del diario Página Siete, Isabel Mercado, sobre la obra presentada anoche en La Paz.

El libro, publicado por ese matutino y la editorial Plural, aúna una diversidad de pinceladas sobre el legendario revolucionario que fue ejecutado el 9 de octubre de 1967 en La Higuera (sureste), tras ser derrotada la guerrilla internacional que comandaba.

Mercado consideró que muchos bolivianos o latinoamericanos llevan "a cuestas parte de la historia" de Guevara y los relatos presentados son miradas muy personales, pero a la vez universales.

El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) aporta con uno de los textos y da su explicación de por qué la imagen del revolucionario, con su valor simbólico y mítico, aún subyuga.

"El Che no nos importó por lo que fue, ni por lo que no pudo ser, sino por lo que reflejados en su espejo alguna vez quisimos ser", escribe Mesa y agrega que no nos gusta el mundo como está y por eso cincuenta años después de su muerte seguimos pensando en Guevara.

El periodista e historiador Robert Brockmann, que aporta con un testimonio al libro, subrayó en la presentación que no se puede ignorar que la guerrilla del Che Guevara es una de las pocas cosas "verdaderamente universales" que ha vivido Bolivia.

Destacó que el libro refleja "un corte transversal de percepciones acerca del Che" en Bolivia, donde "todos tenemos algo que ver" con el combatiente, influenciados en mayor o menor medida.

El periodista Juan Carlos Salazar, que este año también presentó el libro "La Guerrilla que contamos", comentó en la presentación de la nueva obra que el mito que rodea a la figura del rebelde fue construido por sus "propios enemigos", los militares de Bolivia.

Cuando el Che Guevara llegó a Bolivia en noviembre de 1966 "ya era una leyenda", pero al ser ejecutado, estando herido y desarmado, y al ocultar sus restos pretendieron destruir su figura de icono rebelde, pero solo aumentaron la leyenda.

Las especulaciones sobre el tema continúan a medio siglo de esos acontecimientos y seguirán porque todavía hay archivos secretos sobre Guevara en Bolivia, Cuba, Estados Unidos y en Rusia, agregó el periodista, que en 1967 hizo la cobertura de la guerrilla.

Al libro también aportan Amalia Decker, Gonzalo Lema, Verónica Ormachea, Wilmer Urrelo, Homero Carvalho, Alfonso Gumucio, Liliana Carrillo, Hugo Rodas, Inés Gonzáles, Walter Vargas, Daniel Averanga, Willy Camacho, Alex Aillón, Gloria Ardaya, Rosario Barahona, Javier Badani, Carlos Decker-Molina y Mónica Navia,

Las ilustraciones corresponden a Marcos Loayza y Luis Silveti.