La caída del turismo británico no es efecto anticipado del brexit, según Asían

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, ha opinado hoy que los descensos en los últimos datos sobre el turismo británico, tanto en las llegadas en diciembre como en el número de pernoctaciones en enero, "no es un efecto anticipado del 'brexit'".

Asían, que ha participado hoy en un desayuno informativo organizado por Executive Forum y VozPópuli, ha atribuido esos descensos a una caída de la renta media del ciudadano británico "que incide en su capacidad para viajar".

Según la última encuesta sobre ocupación hotelera publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mercado británico decreció un 4,1 % en el número de estancias hoteleras en comparación con enero de 2017, mientras que en el pasado diciembre, la llegada de turistas británicos a España disminuyó un 7,6 %.

En referencia a los datos de llegada de turistas internacionales a Cataluña en los últimos meses, Asían ha recordado que, en el acumulado, esta región "sigue siendo la primera, pero se observan caídas en octubre, noviembre y muy fuerte en diciembre".

No obstante, ha añadido que esa línea descendente en Cataluña "no ha influido" en el número de estancias hoteleras registradas en enero, pues, según los últimos datos del INE, éstas han aumentado un 4,6 % por parte de los residentes en España y un 4,9 % por los no residentes, en comparación con el mismo mes de 2017.

Asían ha precisado sobre esos incrementos en Cataluña que "podrían ser debidos a una compensación por la bajada de precios", si bien ha señalado que con la próxima encuesta de Egatur sobre el gasto turístico podrá hacer una valoración más rigurosa.

Sobre los precios turísticos, la secretaria de Estado ha comentado que "hay éxitos en España pero no por bajar los precios, sino por la calidad de los profesionales y las empresas que han sabido responder a las exigencias de la demanda".

Con respecto a la recuperación del sector turístico en los países competidores del Mediterráneo, Asían ha admitido que, según el informe que está preparando Turespaña, "se nota" un repunte especialmente en Turquía, pero ha puntualizado que España "está en otro estadio de la competencia y busca de otro tipo de turista".