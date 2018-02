14 países (muy turísticos) que piden visado a los españoles

Tener pasaporte español es una suerte a la hora de viajar. Actualmente España encabeza el ranking de los pasaportes mejor valorados del mundo junto a Singapur, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Francia y Corea del Sur. Todos ellos tienen entrada libre en más de 150 países del mundo. Alemania está en cabeza, y es que por ejemplo los alemanes no necesitan visado para entrar en Mongolia mientras que los españoles sí.

Más de 150 países son muchos países, pero hay muchos otros, y algunos de ellos especialmente turísticos, que sí exigen un visado para poder cruzar sus fronteras. Por suerte el tradicional visado que se ha de solicitar con antelación en una embajada es cada vez menos frecuente, muchas naciones optan ya por facilitar un visado a nuestra llegada al país o incluso la posibilidad de tramitar un visado o permiso de entrada de manera online.

¿Tienes pensado viajar a Estados Unidos, India, Turquía, Camboya, Egipto, Cuba o Rusia? Pues has de saber que para cualquiera de estos destinos, y para otros tantos más, necesitarás un pequeño trámite para poder visitarlos como turista. Te contamos qué debes hacer si tienes pasaporte español y quieres visitar algunos de los países más turísticos del mundo que sí exigen visado para cruzar sus fronteras.

Visado online

Estados Unidos

Estados Unidos no exige un visado como tal pero sí la solicitud de un permiso de entrada denominado E.S.T.A. (Electronic System for Travel Authorization), es muy similar a la ficha de inmigración que te facilitaban en el avión antiguamente pero así se agilizan los trámites. Deberás cumplir con todos los requisitos, como por ejemplo no ser terrorista, y pagar una tasa de 14 US$ (11€). Eso es todo. Al hacer este trámite solo deberás presentar tu pasaporte al llegar al control policial.

Ojo, haber estado en Irak, Irán, Siria, Sudán, Libia, Somalia o Yemen puede ser un problema que te forzará a pasar por la embajada de EE.UU. en España.

Los visados electrónicos o los "on arrival" han facilitado mucho las cosas a la hora de viajar.

Canadá

En Canadá han cambiado las cosas recientemente y aunque no se exige un visado como tal sí es necesaria una “Autorización Electrónica de Viaje” desde noviembre de 2016 para poder entrar como turista. Puedes solicitar tu eTA para Canadá de manera online, tendrás que pagar una tasa de 7 CAD$ (4,5€) y facilitar todos tus datos.

Australia

Para visitar Australia existen tipos de visados pero como turista te interesan dos: el Visado eVisitor y el Visado Electronic Travel Authority (ETA). El primero es gratuito y te permite permanecer en Australia 3 meses en el periodo de un año, mientras que el segundo permite múltiples entradas a lo largo de un año, pudiendo permanecer hasta 3 meses continuos, y tiene un coste de 20 AUD$ (unos 13€).

India

Si llegas a India sin haber tramitado tu visado online no podrás entrar y eso significa tu deportación. Como turista necesitas solicitar tu e-Tourist Visa, que te da permiso para permanecer 60 días con dos entradas a partir de tu día de llegada. Deberás abonar una tasa de 49,20 US$ (39€).

Myanmar

Myanmar está cada vez más de moda y los ciudadanos españoles necesitan obtener un visado para poder conocer la antigua Birmania. Se puede hacer online solicitándola en la página oficial del Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población de Myanmar, tiene un precio de 50 US$ (49€) y es válida para permanecer hasta 28 días.

Sri Lanka

Sri Lanka es cada día un mayor reclamo turístico, ya sea por su triángulo histórico o sus numerosos parques nacionales, pero el caso es que cada vez son más los que quieren conocer la antigua Ceilán. Los pasaportes españoles necesitan obtener un visado online en el Electronic Travel Authorization System de Sri Lanka. Un visado para 30 días tiene un precio de 35 US$ (28€), si lo haces al llegar allí deberás pagar 40 US$.

Turquía

Turquía también exige la tramitación de un visado online para cruzar sus fronteras. Tan sencillo como solicitar, pagar y descargar tu e-visa. El visado es válido durante 180 días, permite entrada múltiple pero tu estancia no puede ser superior a 90 días. Las tasan son de 20 US$ (16€). Si lo prefieres, también lo puedes hacer “on arrival” al llegar al país.

Por lo general, siempre deberás viajar con un pasaporte con al menos 6 meses de vigencia.

Visado “on arrival”

Camboya

Camboya tiene grandes planes que ofrecer al turista, como los impresionantes templos de Angkor o l a historia que puedes descubrir en el Museo del Genocidio. El visado para un mes se tramita en sus aeropuertos internacionales de Siem Reap o Phnom Penh, aportando pasaporte, fotografías y una tasa de 35 US$ (28€), o en los principales pasos fronterizos terrestres con Tailandia, Laos y Vietnam.

Laos

Si queremos visitar Laos como turistas y tenemos pasaporte español lo podremos hacer al llegar a sus fronteras, pagando una tasa de 35 US$ (28€) obtendremos una visa “on arrival” válida para 30 días. Se puede tramitar en los aeropuertos internacionales de Vientiane, Luang Prabang y Pakse, y en los principales puestos fronterizos terrestres con Tailandia, Vietnam y China.

Egipto

Egipto con sus pirámides es uno de los países más turísticos del mundo. Los pasaportes españoles pueden adquirir un visado que permite una estancia de 30 días al llegar al aeropuerto de entrada, solo permite una sola entrada y tiene un precio de 25$ (20€).

Kenia

En Kenia si somos españoles también podemos tramitar el visado de turista en el aeropuerto de Nairobi o en el de Mombasa, así como en los principales puestos fronterizos terrestres del país. Podremos estar hasta 90 días y la tasa a pagar es de 50 US$ (40€). Si lo deseas, también se puede solicitar un visado online.

Cuando sea necesario solicitar un visado en una embajada lo más recomendable es hacerlo con la máxima antelación posible.

Visado anticipado en embajada

Rusia

En Rusia si eres español es obligatorio disponer de un visado para poder entrar. Se tratará de una etiqueta pegada en una de las hojas del pasaporte y lo más recomendable es que lo hagas con varias semanas de antelación porque es un proceso que lleva su tiempo. Puedes solicitarlo en la Embajada de la Federación de Rusia o en la agencia autorizada Central de Visados Rusos. La tasa normal es de 58€, que se demora unos 10 días, mientras que la tasa urgente de 24h es de 113€. Un visado turístico de 1 ó 2 entradas tendrá validez para 30 días, mientras que uno de múltiples entradas asciende a los 180 días, sin poder pasar más de 90 en cada estancia.

Cuba

Cuba recibe una enorme cantidad de españoles cada año y todos necesitan tramitar un visado antes de llegar al país. Puedes dirigirte a los consulados que Cuba tiene en Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, aunque también puedes hacerlo a través de determinadas agencias de viajes, que no te extrañen que en el consulado en cuestión te remitan directamente a una de ellas para realizar el trámite. El visado es para 30 días y su precio puede variar, según dónde lo saques, pero ronda los 22€.

China

Viajar a China como turista con pasaporte español también requiere cierto trabajo por nuestra parte, a no ser que solo viajemos a Hong Kong o Macao, ya que si no salimos de ahí podremos estar hasta 90 días sin visado en cada ciudad. Sin embargo, el visado de turista para el resto del país deberás solicitarlo antes de ir y tendrá una duración máxima de 30 días. Deberás dirigirte o bien a la Embajada de China en Madrid o al Consulado de China en Barcelona, y las tarifas comienzan en los 126 euros. También puedes recurrir al Chinese Visa Application Service Center.

¿Y qué pasa con Vietnam?

Vietnam es un destino de gran interés turístico y su acceso con pasaporte español no es complicado aunque depende de nuestro tiempo de estancia en el país. Veamos qué posibilidades hay.