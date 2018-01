12 regalos para acertar con los más viajeros

Se acabó el comerse la cabeza pensando en qué regalarle a esa persona amante de los viajes. Si no se te ocurre nada, toma buena nota de esta selección de regalos especialmente útiles para aquellos que se pasarían la vida viajando.

Una guía, una maleta, una mochila… seguro que eso ya se te había ocurrido, pero si te parecen opciones poco originales te proponemos unas cuantas ideas algo menos convencionales que todo buen viajero sabrá agradecerte.

Sábana saco

Puede convertirse en la mejor amiga de los viajeros que ahorran en sus alojamientos y optan por sitios poco limpios o de dudosa confianza. Una sábana saco aísla de todo lo demás, incluso puede ser útil frente a los mosquitos. La mejor opción es recurrir a una sábana saco de seda, no pesan, no ocupan y no dan calor.

Cubiertos de viaje

Siempre útiles, sobre todo para los viajeros low cost que a veces prefieren prepararse su propia comida y ahorrarse unos euros. También son interesantes si se viaja al sudeste asiático y no se sabe comer con palillos. Ten en cuenta que si son metálicos habrá que llevarlos en el equipaje facturado a la hora de coger un avión.

Un buen set de cubiertos de viaje puede ser muy útil en viajes de aventura.

Power bank

En una era tecnológica como la nuestra en la que vivimos buscando enchufes por los rincones para cargar nuestros dispositivos electrónicos, una power bank o batería externa portátil es una gran aliada. Todo buen viajero de nuestros días apreciará llevar una de buena capacidad en su equipaje.

Funda para el pasaporte

Durante un viaje el pasaporte hay que cuidarlo como oro en paño, es el elemento más importante de todo el equipaje y tanto trote en la mochila puede pasarle factura. Para que sea válido ha de estar en perfecto estado por lo que no está de más protegerlo con una funda que lo proteja de golpes y salpicaduras.

Báscula para equipaje

Al viajar en avión hemos de cumplir con el peso máximo de nuestro equipaje, tanto si lo facturamos como si llevamos como equipaje de mano. Para evitar sorpresas desagradables en el aeropuerto y tener que pagar suplementos no deseados lo mejor es llevarlo medido antes de llegar. Una pequeña báscula portátil no ocupa nada y puede hacer grandes favores.

Una pequeña báscula te permitirá saber si tu equipaje cumple con el peso máximo permitido por las aerolíneas.

Trípode articulado

Un pequeño trípode articulado puede ser de gran utilidad, no pesa y es muy práctico. Puede valer tanto para el móvil como para pequeñas cámaras y sus patas se pueden adaptar a todo tipo de superficies. Ten en cuenta que los más pequeños no soportan el peso de las cámaras réflex y que es imprescindible para cumplir con uno de los mandamientos de la fotografía de viajes.

Adaptador de enchufe con USB

Es uno de los accesorios más comunes de los viajeros. Si se viaja a un solo país en el que la clavija de los enchufes es diferente a la nuestra basta con llevar un adaptador para ese país, pero en un gran viaje en el que se cambia de un sistema a otro es interesante llevar un adaptador con múltiples opciones. Además, si el mismo adaptador cuenta con conexiones USB será aún mejor.

Un adaptador universal que además incluya puertos USB permite cargar el móvil dejando libre el enchufe.

Módem portátil

Es una manera de tener Wi-Fi allá donde vayas. Por lo general será tan sencillo como comprar una tarjeta SIM con conexión de datos en el país de destino y poco más. El módem emitirá una señal Wi-Fi a la que se podrán conectar varios dispositivos y así tener Internet siempre que haya cobertura.

Cuaderno de viaje

Por muy tecnológicos que seamos todos, a la hora de la verdad lo que nunca falla es tener a mano un cuaderno y un boli. Direcciones, teléfonos de emergencia, anotaciones rápidas… Un cuaderno, con marcador de páginas y goma elástica para cerrarlo, no puede faltar en el equipaje de todo buen viajero, incluso para los que viven con el móvil en la mano.

Riñonera secreta para el dinero

Un clásico anti ladrones. Al viajar con mucho dinero en efectivo encima nunca es buena idea llevarlo todo en el mismo sitio. Además de repartirlo lo mejor es llevarlo lo más pegado al cuerpo posible, y si además va oculto entonces el sistema roza la perfección. Una riñonera plana escondida bajo la ropa siempre es una buena opción.

El dinero siempre a buen resguardo, y si es escondido cerca del cuerpo mejor que mejor.

Bolsa estanca para el móvil

Y quien dice el móvil dice cualquier tipo de documento importante, pasaporte, cartera, dinero, etc. Ya sea porque pueda caer una tromba de agua o porque durante el viaje hay ambientes acuáticos, más vale ser previsores y llevar las cosas más importantes a buen resguardo de lluvias o chapuzones inesperados.

Mapa de rascar

Y una vez que se ha vuelto del viaje, nada como marcar en un mapamundi el nuevo destino visitado. Encontrarás varios modelos de mapas en los que se pueden ir rascando los países por los que se ha pasado. Ideal para quien sueña con recorrer el mundo y quiere dejarlo plasmado en la pared de casa.