Mariano Rajoy, acuérdate que tú también fuiste un niño

En agosto de 2016, el Gobierno, en el pacto de investidura, se comprometió a destinar 1.000 millones de euros para reducir la pobreza infantil. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado han sido aprobados con una inversión para la infancia de solo 342 millones de euros. Con un 29,1% de población infantil en riesgo de pobreza esto supone una tremenda calamidad. Vamos a dar al Gobierno otra oportunidad para que recupere en septiembre y rectifique su cálculo, a ver si encuentra el error y, si no, que nos pregunte.

La tan cacareada recuperación económica no está para nada reflejada en los niños y niñas. Contemplando los datos descritos, 342 millones no son suficientes. La infancia en España es el colectivo más afectado por la crisis económica y financiera, y parece que a pesar de las promesas no están incluidos de manera urgente en la agenda política. ¿Será porque no votan? Es nuestro deber como organización dedicada a la infancia reclamar que los niños y niñas estén en el centro de las políticas y luchar por mejorar su bienestar.

Por ello desde Educo, solicitamos al Gobierno que cumpla su promesa e incluya en los Presupuestos Generales del Estado 2018 los 1.000 millones de euros para la lucha contra la pobreza infantil. Pero, además de esta ampliación del presupuesto, solicitamos que se implementen las siguientes medidas:

Aumentar la ayuda para la crianza de hijos e hijas a 1.200 € anuales, lo que supondría una reducción de la pobreza infantil en más de un 18%.

Aumentar la inversión para la protección social de la infancia del actual 1,3% del PIB al 2,3% de la media europea.

Asegurar la igualdad de oportunidades con el aumento de las ayudas al estudio para hacer realidad el derecho a una educación gratuita y de calidad.

Además, queremos que nos ayudes y por ello te invitamos a unirte a nuestra campaña y a que la compartas con tus amigos y familiares. Cuantos más seamos más haremos a favor de nuestros niños y niñas. Firma aquí.