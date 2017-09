Asociación contra el ruido de Badajoz pide medidas más contundentes

La Asociación contra el Ruido "Espantaperros" de Badajoz ha pedido medidas más contundentes, más allá de la próxima celebración de la Mesa del Ruido, para acabar con el problema en el Casco Antiguo al entender que la solución pasa por que se cumplan las leyes.



El presidente de la Asociación, José María Iglesias, ha manifestado que la Mesa del Ruido que convocará en breve el Ayuntamiento, según adelantó el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, no frenará el problema del ruido que sufre hoy la zona.



El colectivo ha afirmado que la ley contra el ruido "no se cumple hoy en Badajoz", pues ésta pasa, entre otros, por un control sobre el aislamiento acústico de los locales de ocio o del horario de cierre de los establecimientos.



"Mientras se permitan las infracciones en relación a la ley, no se solventará la problemática", ha insistido.

Más del doble

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido en la calle a partir de las 22:00 horas no debe superar los 45 decibelios, y sin embargo los fines de semana los niveles se duplican en el Casco Antiguo pacense, y en "La Noche en Blanco" la plaza de la Soledad llegó a alcanzar los 110 decibelios, según ha expresado.



En opinión de Iglesias, el Consistorio "no respeta" el derecho constitucional al descanso que tienen los vecinos, pues "no hace cumplir la ley" referente a las zonas declaradas como saturadas de ruidos.



En este sentido, ha lamentado por ejemplo que no se haya tramitado ninguna de las 60 denuncias realizadas en dos años por los vecinos de la zona por incumplimientos en la normativa del ruido.



Iglesias ha incidido en que "lo primero que se debe hacer es cumplir la ley, y cuando se haga se podrá convocar a todas las partes en una mesa, pero mientras ni el Ayuntamiento ni los hosteleros respeten la normativa, es difícil llegar a algo".