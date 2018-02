Ayuntamiento de Plasencia pide ocho años de inhabilitación para Elia Blanco, Victoria Domínguez y Mónica García

El Ayuntamiento de Plasencia, personado como acusación en el caso de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara, ha presentado escrito de acusación contra la exalcaldesa placentina Elia Blanco (PSOE), la ex concejala de urbanismo y actual diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, y la también exconcejala Mónica García, estas dos últimas lo eran por el Partido Regionalista Extremeño.

Domínguez tiene pedida por su parte, hasta ahora sin éxito, que el Ayuntamiento sea apartado de la causa, y que se investigue al actual alcalde, Francisco Pizarro, por haber cometido presuntamente el mismo tipo de delitos; a su vez una persona de Plasencia acaba de denunciar a Pizarro por el mismo motivo.

En el escrito de acusación del Ayuntamiento, remitido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) y en el que pide la apertura de juicio oral, el Consistorio considera que las tres responsables políticas son autoras de un delito continuado de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión.

En este sentido, ha pedido una pena de 8 años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo y cargo público para cada una de ellas, así como al pago de costas procesales, incluidas las de la acusación particular.



De igual forma, ha solicitado el sobreseimiento libre respecto al exedil Francisco Barbancho, que ocupó el cargo de concejal de Urbanismo entre el 28 de enero de 2011 y el 10 de junio del mismo años.

Estuvo poco tiempo

A juicio del letrado del Ayuntamiento, su actuación en los hechos denunciados no pueden derivar en un presunto delito de prevaricación por omisión, “por el escaso tiempo que ejerció en el cargo".



Además, el Consistorio ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil "a los afectos de proceder a la satisfacción de las eventuales responsabilidades que pudieran determinarse en sentencia".



El escrito de acusación señala que "tanto la alcaldesa como los concejales de Urbanismo, a sabiendas de su injusticia, adoptaron una conducta omisiva, lo que supone tanto como dictar una resolución arbitraria en asunto administrativo".



"Omitieron lo que por ley les venía obligado, y ese no hacer, equivale a permitir una serie de construcciones ilegales, lo que implica una patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico", agrega el letrado municipal.



El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) dictó un auto el pasado 22 de noviembre, por el que mantiene la tramitación de diligencias previas sobre la exedil de Plasencia y actual portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Victoria Domínguez, ante la posibilidad de presuntos delitos continuados de prevaricación o de omisión del deber de perseguir delitos.



Las pesquisas en marcha, y las que se solicitan también para el actual alcalde, hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables.