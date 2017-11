Las rutas aéreas de Badajoz serán declaradas servicio público obligatorio en verano

Los vuelos regulares del Aeropuerto de Badajoz funcionarán como servicio público obligatorio a partir del próximo verano, cuando se resuelva la licitación del Ministerio de Fomento para adjudicarloa las compañías aéreas que operarán en él, según la consejera del ramo, Begoña García.



El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visitará la región el próximo lunes 14 para firmar junto con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el protocolo de intenciones para declarar la obligación de servicio público (OSP) a los vuelos de la región.



El convenio específico pasará por el Consejo de Gobierno de Extremadura en dos semanas, según ha anunciado Bernal en Cáceres tras la firma de adhesión del sector turístico al Pacto por el Ferrocarril de Extremadura



Se trata de una "mejora significativa" con la que se dota de "seguridad jurídica" a las líneas aéreas y al aeropuerto, con una duración de cuatro años, y que tiene que ser elevada antes al Consejo de Ministros, pues es Fomento el encargado de sacar a licitación los vuelos.

Más vuelos a Madrid

Bernal ha explicado que el servicio contará con dos vuelos diarios de ida y vuelta a Madrid, de lunes a viernes, y otro el domingo, además de cuatro semanales a Barcelona, aunque aún no se sabe el coste, ni los horarios, que dependerán del proceso de licitación.



"Desde el comienzo de la legislatura, cuando el Aeropuerto de Badajoz estaba vacío, no tenía vuelos, nos pusimos manos a la obra para luchar por la obligación de servicio público y considerábamos que cumplíamos todos los requisitos".



En este sentido, ha indicado que Extremadura cuenta con líneas aéreas deficitarias, una escasa población y es región periférica, requisitos para declarar la OSP, que permite subvencionar en Europa líneas aéreas abiertamente sin necesidad de recurrir a fórmulas como un contrato de promoción turística que es el que ahora tienen Junta y Air Nostrum.



La última línea en sumarse a esta restricción parcial del libre servicio aéreo ha sido la de Almería-Sevilla.



"No somos más que nadie, ni menos que nadie", ha afirmado Bernal, que ha subrayado que llevan un año "demostrando" al Ministerio de Fomento que cumplen con los requisitos exigidos.



Respecto a los vuelos actuales del aeropuerto extremeño, que finalizan en febrero, ha dicho que se tiene previsto hacer otro contrato para llegar a verano, para que de "febrero a junio o julio" exista servicio.