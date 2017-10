Denuncia contra un joven que vio en Barcelona a policías y guardias civiles “descerebrados hasta arriba de cocaína”

La Policía Local de Talayuela (Cáceres) ha denunciado a un joven de la localidad, Alfredo Izquierdo, por faltar al respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al decir de ellos que el día del referéndum en Barcelona dieron “hostias como panes” al ser unos “descerebrados puestos hasta arriba de cocaína”.

Alfredo Izquierdo en su foto de twitter

La crítica la hizo en la página del Ayuntamiento Facebook, con motivo del anuncio de un acto de apoyo a celebrar ante el cuartel de la Guardia Civil en Talayuela, al que municipio y policía local convocaban a los vecinos.

El anuncio oficial apoyaba a Policía Nacional y Guardia Civil desplegadas en Barcelona, rechazando “el acoso, las vejaciones, y las agresiones físicas y verbales que de forma sistemática se están realizando por parte de grupos extremistas que sólo desean la ruptura y el caos”.

El primer comentario a esa entrada del Ayuntamiento en Facebook fue el de Alfredo Izquierdo: “Velando por las hostias como panes totalmente desproporcionadas de descerebrados puestos hasta arriba de cocaína, ouyeah!”.

En los comentarios siguientes algunos usuarios aplaudían sus palabras, otros se las censuraban.

Ese comentario fue el 5 de octubre, y cuatro días después la Policía Local de Talayuela, municipio con alcalde del PP, ha denunciado al joven por una presunta falta de respeto a los fuerzos y cuerpos de seguridad, recogida en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como ‘Ley Mordaza’.

Van a aplicarme la Ley Mordaza, people, solo por decir que actuaron de manera desproporcionada puestos hasta arriba de coca. Qué mieo. pic.twitter.com/99Y8N0cBR8 — Alfredo Izquierdo (@titofero) 9 de octubre de 2017

Le podría caer una multa de entre 100 y 600 euros.

Alfredo Izquierdo nació en Barcelona, aunque desde los ochos años vive en Talayuela ya que sus padres son extremeños. Ha explicado que “a mí la Independencia me la traía floja hasta hace muy poco. No es algo que tenga yo que decidir o no. Es una cuestión de Cataluña y de cómo ellos quieran vivir y organizarse. Yo vivo en Extremadura”.

“El pero”, añade, “viene después de todo el follón que ha liado el gobierno central enviando a las fuerzas (literales) del estado. Una vez que vi lo que vi, no puedo más que desear que, ya que los demás no podemos, que se larguen de aquí y dejen de sufrir a esta banda de mafiosos. Por eso y porque abrir el camino hacia una república, como nos habría facilitado Cataluña, es más que necesario”.

Le ofrecen dinero

Él mismo se ha encargado de publicar la denuncia de que es objeto, y ha recibido adhesiones que se ofrecen como aportaciones en dinero para pagar la multa si es que se llega a producir, pero también defensa legal, entre ella de un grupo de abogados de Barcelona.

No se arrepiente de lo dicho, según añade. “Si la denuncia hubiera sido por algo que atentara contra una persona o colectivo que no perteneciera a un cuerpo administrado por un estado represivo y corrupto me sentiría avergonzado. Pero es lo que tenemos, que no podemos permitir que ningún miembro de las FFCCSSE se comporte como un matón del partido más corrupto de Europa. Ni eso, ni tolerar ese movimiento ultra que lleva campando a sus anchas dentro de los cuerpos de seguridad del Estado.

Es por eso que no siento vergüenza alguna, porque de sentirla, sería por llevar puesto un uniforme”.

Se queja por otro lado de que en el mismo Facebook del Ayuntamiento se vierten comentarios “racistas y xenófobos” y “no pasa nada”, pero los haces “en contra de un amabilísimo policía nacional que salta sobre una persona pacífica sentada en el suelo y la policía te pone una multa porque ‘es su trabajo’ “.