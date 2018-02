Ecologistas piden multa de 100.000 euros para una empresa por vertidos al arroyo

Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado una multa de 100.000 euros para la empresa de biodiésel "Greenfuel", de Los Santos de Maimona (Badajoz), así como la suspensión de la actividad de la empresa por los vertidos que hizo en 2014 al arroyo de la Encomienda.



Personada en el procedimiento como acusación popular, ha pedido, además, la imposibilidad de obtener subvenciones públicas durante dos años, según ha informado la asociación en un comunicado.



Ecologistas en Acción presentó una denuncia en mayo de 2014 contra Greenfuel por un vertido en un arroyo próximo a sus instalaciones, que, a su juicio, "se realizó de forma intencionada".



Según la denuncia, cuyas diligencias practicó el Juzgado de Instrucción número 2 de Zafra, entre principios del mes de marzo y el mes de mayo de 2014, la empresa estaba en producción, a pesar de que las bombas que debían impulsar las aguas residuales a la estación depuradora estaban desmontadas.



También estaba desmontado el codo de la depuradora, que no estaba en funcionamiento, y la arqueta de control de residuos no estaba en uso, ha detallado.



Ello explicaría, a juicio de la asociación, la decisión de verter las aguas residuales sin tratar, a través de una manguera, al arroyo de la Encomienda.



El vertido más importante, según Ecologistas en Acción, se produjo el 15 de mayo de 2014, lo que provocó que "pudiera verse una sustancia blanquecina en el curso del río", incluso a 17 kilómetros de distancia de la planta de biodiésel.



Las primeras inspecciones llevadas a cabo por la Junta de Extremadura descartaron que fuera accidental, ha advertido la asociación, "puesto que no había restos del vertido en el perímetro de la planta".